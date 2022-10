Cuál fue la reacción de Doña Peta tras ser consultada sobre la nueva relación de Paolo Guerrero

El excapitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero no oculta su relación sentimental con la brasileña Ana Paula Consorte y de esta forma cierra la posibilidad de retomar su romance con Alondra García Miró, con quien tuvo una relación amorosa cerca de siete años entre idas y venidas.

Asimismo, Doña Peta, la mamá del ‘Depredador’, nunca ha sido ajena a las relaciones sentimentales que tenía su hijo, por el contrario, siempre se ha visto involucrada. Es por ello que un reportero del programa de espectáculo ‘Amor y Fuego’ no desaprovechó la oportunidad de acercarse a ella para preguntarle si ya había hablado con la brasileña.

¿QUÉ DIJO DOÑA PETA AL SER CONSULTADA POR LA NUEVA RELACIÓN DE PAOLO GUERRERO?

La mamá de Paolo Guerrero, fue alcanzada por las cámaras de Willax Televisión, por lo que se mostró bastante incómoda, especialmente cuando le empezaron a cuestionar sobre la nueva relación del futbolista.

“¿Cómo se encuentra usted con la nueva relación de Paolo?”, preguntó el reportero del programa “Amor y Fuego”, por lo que respondió Doña Peta sumamente apurada: “No, no, no, no, no”

A pesar que el reportero insistía a cada momento, la mamá del delantero peruano evitó hacer algún comentario al respecto, por lo que los conductores del programa comenzaron a especular que ella todavía no conocía a la brasileña o quizás no aprobaba este nuevo romance de su hijo.

Es importante recordar que Doña Peta siempre se mostró bastante unida a Alondra García Miró desde que la modelo empezó su romance con el futbolista, además la mayoría la consideraban como su nuera favorita, pero al final la ‘ojiverde’ decidió alejarse de la familia de su ex.

Por otro lado, tras ver el informe, Rodrigo González se molestó con la mamá de Paolo Guerrero por no haber contestado las preguntas de su reportero y alejarse de las cámaras de su programa.

“Que malas formas tiene siempre la Doña Peta cuando algo no le gusta o le cuadra. Mientras todo sea lindo y cohetes para su hijito, ella es muy simpática, pero cuando algo no le gusta hasta carece de educación para poder afrontar la pregunta”, dijo.

EL TATUAJE DE ANA PAULA CONSORTE

La brasileña, Ana Paula Consorte sorprendió a sus miles de seguidores al mostrar el nuevo tatuaje que se había hecho en el cuello. Según sus seguidores, el nombre de ‘Paolo’ se podía leer claramente.

Es así que varios concordaron que esa fue la forma de demostrarle a Paolo Guerrero el gran amor que siente por él desde que comenzaron su relación amorosa hace unos tres meses aproximadamente.