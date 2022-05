El reality “La casa de los famosos” de Telemundo se estrenó el 10 de mayo ante la expectativa del público fanático del reality. 17 caras conocidas entraron a una vivienda con todas las comodidades pero sin conexiones.

Los protagonistas ya han hablado y se han dado a conocer en las diferentes entrevistas promocionales del programa. Y dos de ellos ya han empezado un juego que hace creer que puede ser el primer romance de “La casa de los famosos”.

Hablemos primero de Niurka Marcos, quien en sus primeras declaraciones ya ha hecho explotar la primera ‘bomba’ del programa televisivo. Según comentó, en algún momento del pasado ella y otro integrante de la casa tuvieron algo íntimo.

“A ver, porque como nosotros ya quimbamos (tener relaciones) y él me pidió que no le dijera a nadie que habíamos quimbado, si me tira los perros le voy a decir, ‘¡no¡ Porque tú me dijiste que no le dijera a nadie’”, bromeó la artista sobre Osvaldo Ríos.

Ríos no se quedó callado y en el programa “Al rojo vivo” respondió a lo mencionado por Niurka.

“Si tuve algo íntimo con ella no lo recuerdo porque los caballeros no tenemos memoria”, aseguró.

Además, dejó abierta la posibilidad de tener algo nuevamente con Niurka porque cuando le dijeron qué pensaba del dicho “donde hubo fuego cenizas quedan”, respondió así: “Pues en el caso mío como buen Escorpio nunca quedan cenizas, siempre queda fuego”.