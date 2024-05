El mundo deportivo se ha visto sacudido luego de que el Club Cienciano expresara su rechazo hacia una acción protagonizada por el comentarista deportivo Elejalder Godos en el programa ‘El show deportivo’ contra uno de los símbolos del equipo, indicando además que evalúa tomar acciones legales en contra del periodista. Este incidente ha despertado la atención de los aficionados al fútbol peruano. Todos los detalles sobre este asunto en la siguiente nota.

¿POR QUÉ CIENCIANO EVALÚA DEMANDAR A ELEJALDER GODOS?

El pasado 15 de mayo, durante la emisión de ‘El show deportivo’, uno de los panelistas, Sandro Centurión, presentó una camiseta de Cienciano como parte de un sorteo previo al encuentro entre el equipo cusqueño y Universitario de Deportes por el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

Durante el desarrollo del programa, hubo un momento donde el periodista Centurión, con el polo del “Papá” en mano, se paró de su asiento para darle la mano a Elejalder Godos, como acción por coincidir en una opinión sobre Alianza Lima.

En respuesta, Godos le negó la mano y le pidió que tome asiento. Sin embargo, viendo que no se retiraba de su espacio, Godos le quitó el polo de Cienciano y procedió a arrojarlo al suelo.

Criticado al instante por lanzar la indumentaria, Godos se defendió cuestionando la autenticidad de la camiseta. “Esa camiseta es bamba. No le engañes a la gente, esa no es oficial, no tiene ni etiqueta. ¿Dónde está la etiqueta? No la tiene”, expresó ofuscado, para luego indicar que su colega no se le puede acercar porque habrá problemas.

La actitud de Elejalder Godos ha generado toda una ola de críticas y reacciones, los cuales llegaron a los oídos de los directivos de Cienciano, quienes manifestaron recientemente que consideran tomar medidas legales.

¿CUÁL FUE LA ACCIÓN DEL CLUB CIENCIANO CONTRA ELEJALDER GODOS?

Tras los lamentables sucesos, el Club Cienciano decidió tomar una postura firme y contundente contra el periodista Elejalder Godos. Mediante un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, el club cusqueño manifestó su descontento y dejó en claro que no tolerarán ninguna falta de respeto por parte de la empresa Best Cable (productora del programa) ni del conductor.

“El Club Cienciano manifiesta su malestar y no va a tolerar ningún agravio por parte de la empresa Best Cable ni del periodista Elejalder Godos, quien de manera poco profesional lanzó la camiseta del Club Cienciano al suelo tras una discusión en el programa ‘El show deportivo’”, se lee en el inicio de la misiva.

Con el objetivo de resolver la situación de manera amistosa, el equipo reveló que su área legal trató de comunicarse con las partes involucradas para obtener las disculpas públicas por el agravio; sin embargo, la falta de respuesta de la empresa y el comentarista ha llevado al equipo cusqueño a considerar tomar medidas legales.

“En consecuencia, se están evaluando las acciones a tomar en contra de las personas y empresas involucradas en este hecho, con el fin de resarcir los daños ocasionados a la buena imagen y reputación del club”, concluye el comunicado.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE ELEJALDER GODOS TRAS LOS HECHOS OCURRIDOS?

El periodista reflexionó sobre sus acciones ocurridas en el programa y, una hora antes de la emisión del comunicado de Cienciano, decidió pedir disculpas públicas hacia la institución y la ciudad de Cusco mediante su cuenta de X (antes Twitter). Para resarcir su error, en el mensaje destacó la historia deportiva del club y sus logros obtenidos a nivel internacional, según informa el diario La República.

“Ante una provocación, tuve una equivocada reacción, un error. Públicamente me disculpo con el pueblo cusqueño, monumento histórico del mundo. Lo mismo con Cienciano, equipo peruano, el único hasta hoy ganador de 2 copas internacionales. Soy respetuoso de todas las instituciones”, escribió en un tweet.