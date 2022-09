¿Cuáles y de cuánto son las multas por no votar en el Plebiscisto de salida de Chile?

Este domingo 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito constitucional en el que los chilenos en una votación histórica tomaran la decisión de si se aprueba o rechaza la propuesta de Nueva Constitución. En esta ocasión la votación cuenta con la novedad que el voto será totalmente obligatorio, por lo que hay multas para aquellos ciudadanos que no se presenten a sus locales de votación sin una justificación previa.

Asimismo, la actual legislación contempla multas para las personas que no se presenten a votar el 4 de septiembre. Por consiguiente, la multa por no ir a sufragar puede llegar hasta 3 UTM, lo que equivale a unos 180 mil pesos, monto que deberá ser cancelado ante el respectivo Juzgado de Policía Local.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO IR A VOTAR EN EL PLEBISCITO DE SALIDA CHILE?

Aquel ciudadano que tenga domicilio en Chile tendrá que ir a sufragar este domingo 4 de septiembre y de no acudir a su local de votación, será multado “a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales”, que en la actualidad está en 59.595 pesos chilenos, según el Servicio de Impuestos Internos. La cifra representa unos US$ 68 al cambio actual, aproximadamente. O sea, quien no vote tendría que pagar multas de entre US$ 34 y US$ 200.

¿CÓMO ME PUEDO EXCUSAR DE NO HABER VOTADO EN EL PLEBISCITO DE SALIDA CHILE?

Todas las personas que no hayan podido ir a sufragar en el Plebiscito de Salida Chile 2022, ya sea por enfermedad, ausencia del país, o encontrarse el día del Plebiscito a más de 200 km de su domicilio electoral, tendrán que presentar sus descargos luego del Plebiscito ante el Juzgado respectivo. Quienes se excusen por estar lejos de su domicilio electoral, pueden presentar una constancia en Carabineros el día de la elección.

¿CUÁNTAS PERSONAS ESTÁN HABILITADAS PARA VOTAR EN EL PLEBISCITO DE SALIDA CHILE?

En el plebiscito de este domingo 4 de septiembre son 15,1 millones de electores que están habilitados para sufragar, de una población total cercana a los 20 millones de habitantes. El plebiscito presenta la siguiente pregunta escrita en la cédula electoral: “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”.

Las respuestas posibles son “Apruebo” o “Rechazo”, que figuran en la misma cédula, debajo de la pregunta, para que el elector haga su elección. Si es aprobado el texto producido por la Convención Constitucional se convertirá en la nueva Constitución de Chile, derogando a la actual, que data de la dictadura chilena.