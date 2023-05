Los corredores azul, morado y rojo podrían dejar de operar por diversos desacuerdos en los que se encuentran los consorcios con el Estado, según lo vienen declarando algunos portavoces en diferentes medios de comunicación. ¿Qué es lo que se sabe en relación a cuándo podría ocurrir este fin de operaciones definitivo? En esta nota te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

DESDE CUÁNDO EL CORREDOR AZUL, MORADO Y ROJO DEJARÍAN DE OPERAR

Según la información que se desprenden de algunas plataformas digitales, los corredores azul, morado y rojo podrían dejar de operar en Lima por varios desacuerdos entre los consorcios y el Estado.

Entre los temas que no se llegan a buen puerto, se encuentra la presencia de colectivos en las vías en donde operan los corredores, algo que dificulta el servicio.

Por otro lado, también se encuentra la millonaria deuda que exigen los consorcios se les sea cancelada.

Finalmente, debido al alza de combustible y costo de los repuestos, se ha solicitado el incremento del pasaje, algo en lo que tampoco se ha llegado a un acuerdo.

Las estimaciones sobre cuándo el corredor azul, morado y rojo podrían dejar de operar señalan que esto podría estar previsto para el 30 de junio.

“Las fechas no se han movido. Solamente nos alcanza el dinero para seguir operando hasta el 30 de junio. Sigue la situación así, necesitamos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) puedan gestionar las adendas y hacer que los contratos sean autosostenibles”, señaló Gerardo Hermosa, representante del Corredor Morado, a Canal N.

“Necesitamos que el estado subsidie las tarifas a los usuarios, necesitamos eso. El MEF dice que va a evaluar, pero esa evaluación no puede demorar meses de meses sin que no se haga nada. El subsidio recién se va a presentar las adendas en esta semana, pero no queremos que transcurran meses sin evaluar”, acotó.

QUÉ ES EL CORREDOR AZUL, MORADO Y ROJO

El Corredor Azul, Morado y Rojo son sistemas de transporte público en la ciudad de Lima, Perú, que han sido implementados con el objetivo de mejorar la movilidad urbana, reducir la congestión vehicular y ofrecer opciones de transporte más eficientes y sostenibles para los ciudadanos.

El Corredor Azul es un sistema de transporte masivo que opera a lo largo del eje de la avenida Javier Prado-La Marina-Garcilaso de la Vega. Recibe su nombre debido al color azul de los buses que lo conforman. Fue implementado con el propósito de optimizar la calidad del transporte público en esa importante vía de la ciudad. Los buses del Corredor Azul son articulados, lo que permite transportar a un mayor número de pasajeros de manera eficiente. El sistema cuenta con paradas estratégicamente ubicadas a lo largo del recorrido, y los usuarios pueden acceder a ellas mediante tarjetas electrónicas de pago.

Por su parte, el Corredor Morado, también conocido como “El Metropolitano”, es el sistema de transporte masivo más extenso de Lima. Su nombre se debe al color morado de los buses que lo integran. El Corredor Morado cubre diferentes rutas en la ciudad y opera mediante la utilización de buses articulados que circulan por carriles exclusivos. Estos carriles, separados del tráfico regular, permiten un desplazamiento más rápido y eficiente, lo que beneficia a los pasajeros al reducir los tiempos de viaje. Además, el Corredor Morado cuenta con estaciones modernas y amplias donde los usuarios pueden esperar cómodamente la llegada de los buses.

El tercer sistema de transporte es el Corredor Rojo, que conecta diferentes distritos de la ciudad. Los buses del Corredor Rojo son de color rojo, lo que le da su nombre distintivo. Al igual que los otros corredores, utiliza buses articulados que circulan por carriles exclusivos, lo que contribuye a un desplazamiento más fluido y ágil. Este sistema de transporte busca mejorar la movilidad urbana, ofreciendo una alternativa eficiente al transporte privado y promoviendo el uso del transporte público entre los ciudadanos.

Los tres corredores implementados en Lima buscan brindar un servicio de calidad a los usuarios, con énfasis en la puntualidad, la seguridad y el confort. Además, se han implementado medidas para fomentar la sostenibilidad, como la utilización de buses a gas natural y la reducción de emisiones contaminantes. Estos sistemas también han contribuido a la revitalización de las áreas urbanas donde operan, promoviendo el desarrollo económico y mejorando la calidad de vida de los residentes.

Los corredores de transporte público en Lima se han convertido en una opción popular entre los ciudadanos, ya que ofrecen una manera eficiente y confiable de desplazarse por la ciudad. Los usuarios pueden disfrutar de tarifas accesibles, horarios regulares y una mayor frecuencia de servicio en comparación con otros medios de transporte. Además, se han implementado programas de integración tarifaria con otros sistemas de transporte, lo que facilita los trasbordos y promueve la intermodalidad.