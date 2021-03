2 de 11

El documental inicia recordando que, antes de "Dancing with the Devil", la artista estaba grabando la cinta "Tell Me You Love Me", que empezó en 2017 y en la que ella iba a hablar de su recuperación del alcoholismo, pero que tras la sobredosis se detuvo indefinidamente. Al volverlo a ver para esta grabación del 2021, Demi Lovato reconoció que, hasta la fecha, nunca había dicho la verdad y que mentía constantemente para ocultar sus adicciones y su depresión.