La novela de Paolo Guerrero y su desvinculación con César Vallejo continúa. En las últimas horas, por medio de un comunicado, la institución trujillana señaló que esperan que el delantero se presente el martes 20 de febrero en su sede social, tal como lo tenían acordado. A propósito de ello, Richard Acuña, presidente de la entidad norteña, confirmó a qué hora debería llegar este martes el ‘Depredador’ a la ciudad de la ‘Eterna Primavera’.

¿A qué hora debería llegar Paolo Guerrero a Trujillo este martes, según Richard Acuña?

Acuña habló nuevamente con distintos medios y dejó en claro que la postura de César Vallejo es recibir a Paolo de la mejor manera para que pueda insertarse al resto del plantel y esté a disposición del técnico Roberto Mosquera.

“Paolo debería estar el martes acá al mediodía. Paolo tiene contrato laboral vigente y lo esperamos el día martes para que entrene con sus compañeros. Él es un jugador dentro de la plantilla de 28 jugadores profesionales que tenemos. Tiene una relación contractual vigente con el club”, señaló el directivo.

¿Qué señala el último comunicado de César Vallejo?

“Con fecha 17 de febrero del 2024, Cesar Vallejo FC comunicó a nuestro jugador José Paolo Guerrero Gonzales la decisión de rechazar su pedido de exoneración del plazo legal para su renuncia, por lo que se mantiene la vigencia del contrato laboral. En virtud a ello se ha requerido su presencia en nuestra sede social el próximo martes 20 de febrero, procediendo a emitirse el billete de avión respectivo”, indica la primera parte del comunicado.

Asimismo, el mensaje emitido por la institución norteña continúa: “Hasta la fecha no hemos recibido respuesta o comunicación alguna por parte de nuestro futbolista ni de su abogado, por tanto esperamos contar con la presencia de Paolo Guerrero el día martes 20 de febrero en nuestra sede social ubicada en Trujillo”.

Qué más dijo Richard Acuña sobre la exigencias de Paolo Guerrero para jugar por César Vallejo

Hace unos días, Acuña aseguró que se tenía planificado el lugar en el que viviría Paolo y su familia. “También se alquiló una casa en Trujillo, y obviamente todos los colaterales que significaba la llegada de un jugador como Paolo, y obviamente la alerta que significaba para nosotros respecto al trabajo de seguridad. Sentimos que tenemos el pleno trabajo planificado para cumplir con las necesidades de cualquier deportista que quiera ser parte de la institución. Se habló hasta de los colegios que son parte de las necesidades que tiene como padre de familia”.

¡No lo quiere! Histórico exjugador de la selección peruana descarta a Paolo Guerrero en Alianza: “Por los años es difícil jugar bien”

Luego de disputarse el clásico nacional entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la tercera fecha del apertura de La Liga 1, uno de los que estuvo presente fue José ‘Patrón’ Velásquez que decidió brindar una entrevista para la plataforma digital Tato y Luis, donde se refirió sobre Paolo Guerrero y la situación del club de sus amores en el torneo nacional.

El ‘Patrón’ fue consultado sobre la presunta incorporación del delantero de la selección peruana a Alianza tras encontrarse sin equipo, por lo que el exfutbolista mencionó que por la edad de dicho jugador no podría desarrollarse bien y de esta manera descartó tal posibilidad. “Paolo prácticamente está con cierta edad realmente. De hecho, por los años es bien difícil jugar bien”, sostuvo.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para comentar acerca del último clásico en la cual Alianza Lima no pudo conseguir una victoria como local, sumando así su primera derrota en el campeonato. “Ha ganado el que realmente ha jugado mejor. No veo en Alianza que marquen la diferencia, ninguno de los jugadores. Es para preocuparse, tienen que conseguir jugadores que marquen la diferencia y no veo a ninguno”, detalló para dicho medio.

