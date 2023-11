Así reaccionó Claudio Pizarro cuando Juan Vargas lo postuló para presidente de la FPF

Actualmente, Claudio Pizarro es uno de los referentes de la selección peruana, pues durante años ha logrado llevar su futbol por varios clubes de Europa donde logró destacar como en el Bayer Munich y Werder Bremen. Y es que, hace poco el ‘Bombardero de los Andes’ brindó una entrevista para un canal de YouTube en la cual se le preguntó si aceptaría el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y su respuesta dejó sorprendido a más de uno.

¿QUÉ DIJO CLAUDIO PIZARRO SOBRE LA POSIBILIDAD DE SER PRESIDENTE DE LA FPF?

A través del canal de Youtube de Playzon Bet que conduce Pedro García, tuvieron como invitados a Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas. Ambos exseleccionados de la Bicolor tocaron el tema del futbol peruano y la necesidad de mejorar la competencia en un futuro. En ese sentido, el “Loco” Vargas planteó a Pizarro para asumir el máximo cargo del futbol en el Perú.

Ante ello, el exjugador de 45 años sostuvo que sí le encantaría tener un cargo en nuestro país, pero con la condición de trabajar con gente de bien. “Me interesaría si es que puedo tomar decisiones y estoy metido con gente que quiera trabajar por el fútbol peruano y que sea gente de bien. Es algo que me interesa y siempre lo he dicho”, dijo.

¿EN QUÉ SE DESEMPEÑA CLAUDIO PIZARRO EN ALEMANIA?

Durante la entrevista con el reportero de Movistar Deportes, Claudio Pizarro no dudo en dar detalles sobre su labor como embajador del Bayern Múnich de la Bundesliga, en donde trabaja de la mano con patrocinadores y comparte sus experiencias del fútbol a los demás.

“Una de las cosas que hago ahora como embajador del Bayern es trabajar con sponsors y cuento mis historias del fútbol, anécdotas, cómo llegué al éxito, cómo manejé presiones y ahora últimos años en el Bremen, donde también hablé sobre mi experiencia con los chicos, ayudaba a situaciones que había visto que sucedan, como un coach”, declaró para el canal digital.

Por último, el exjugador del Bremen dejó en claro que vendría a radicar al Perú si se presenta la oportunidad de tener un cargo dirigencial, por lo que pondría toda su experiencia vivida en el balompié con el objetivo de llevar a un gran nivel la liga nacional. “Las experiencias que he tenido en el fútbol, entre buenas y malas, han servido bastante. Sí, lo haría en Perú y vendría a vivir acá”, afirmó.