Otra decepción más sufrieron las categorías juveniles de Perú tras la eliminación de la Sub-23 en el Preolímpico que otorga cupos directos a París 2024. Bajo la dirección técnica de José Guillermo del Solar, el conjunto ‘bicolor’ solo pudo ganar 3 puntos de 12 posibles, mostrando una propuesta combativa, pero a la vez muy defensiva que no pasó desapercibida para el recordado Juan José Oré, último seleccionador que le dio alegrías al país en un torneo sudamericano. A propósito de la actuación peruana en Venezuela, J.J. brindó sus impresiones basadas en la experiencia a cargo de jóvenes futbolistas, incidiendo en el principal error que habría cometido ‘Chemo’ luego de asumir el reto de entrenar al equipo de Diego Romero, Erick Noriega, entre otros.

¿QUÉ ERROR LE HABRÍA COSTADO CARO A ‘CHEMO’ DEL SOLAR COMO DT DE LA SUB-23 PERUANA QUE DISPUTÓ EL PREOLÍMPICO RUMBO A PARÍS 2024 SEGÚN PALABRAS DE J.J. ORÉ?

Con la llegada de cada competencia sudamericana, la ilusión se renueva en Perú, país cuyas categorías juveniles han fracasado recurrentemente, y en 2024 no fue la excepción ahora bajo la dirección técnica de ‘Chemo’ del Solar, entrenador de la Sub-23 en Preolímpico que recibió expresiones vertidas por parte de J.J. Oré.

El exseleccionador de ‘Los Jotitas’ dialogó en exclusiva con diario Trome tras la eliminación ‘bicolor’ que los imposibilita de viajar a París, y en medio de la desazón, en principio dijo que “se veía venir” recordando la gran cantidad de jugadores nacidos a inicios de siglo, por ejemplo, que no recibieron autorización para integrar la plantilla ‘blanquirroja’.

“Todo es mejorable, pero si no cuentas con los mejores las cosas se complican”, aseveró J.J. Oré en relación a los 8 futbolistas que solicitó ‘Chemo’ para la Sub-23, pero no fueron cedidos por sus respectivos clubes, razón que para él marcadamente influyó en el desempeño de la selección peruana, sin embargo no lo exime de culpabilidad entorno al resultado final.

Con respecto al DT de la selección peruana en dicha categoría, el también entrenador nacional analizó su labor desde el banquillo, creyendo que “pagó caro no tener experiencia trabajando con menores”, y considerando además que cometió un grave error al no “tener a su lado a alguien que tuviera experiencia con los chicos para que le diga cómo son las cosas”.

Asimismo, y como parte de la entrevista con Trome, J.J. Oré, el artífice de la hazaña que clasificó a Perú al Mundial Sub-17 en 2007, también se animó a aconsejar a José Guillermo del Solar, expresándole que “que sea más insistente con los clubes para que trabajen más porque nuestro nivel cada vez está más bajo”, haciendo hincapié también en el hecho de que los clubes de la Liga1 sobre todo no hayan cedido a destacados futbolistas como Piero Quispe, Joao Grimaldo, Catriel Cabellos, entre otros.

¿POR QUÉ LA SUB-23 DE PERÚ FRACASÓ EN PREOLÍMPICO 2024 SEGÚN J.J. ORÉ?

El fracaso de Perú en Preolímpico Sub-23 no sorprende al recordado J.J. Oré, quien considera que los 8 jugadores solicitados por ‘Chemo’ hubieran potenciado el equipo, y por ende sus ausencias mermaron en el rendimiento del colectivo juvenil.

“No entiendo por qué los clubes no prestaron a sus jugadores si estos torneos hacen que los futbolistas crezcan”, remarcó el líder de los ‘Jotitas’, que además considera como un “batacazo” el único triunfo logrado ante Chile con gol de Franchesco Flores, y “tuvimos mucha suerte que en otros partidos no nos hicieron muchos goles”.

PREOLÍMPICO 2024: LOS JUGADORES QUE DESTACA J.J. ORÉ EN LA SUB-23 PESE A LA ELIMINACIÓN

- Diego Romero

“Salvó muchos goles”

- Erick Noriega

“Mostró cosas interesantes”

¿CUÁL ES EL VALOR DE MERCADO ACTUAL DE ERICK NORIEGA, DEFENSOR CENTRAL DE LA SUB-23 PERUANA QUE DISPUTÓ EL TORNEO PREOLÍMPICO 2024 SEGÚN TRANSFERMARKT?

Tras tentar el pase a la final de los play-offs de ascenso a Liga1, Erick Noriega se mentalizó en realizar un gran Preolímpico con miras a París 2024, convirtiéndose así en el zaguero por derecha que deslumbró vistiendo la casaquilla peruana de la Sub-23 dirigida por ‘Chemo’ del Solar.

Pese a la adversidad en cuanto a resultados y posterior eliminación, el defensor central de 22 años fue uno de los futbolistas más destacados de la selección que llegó a Venezuela con las bajas de Quispe y Grimaldo, por ejemplo, pero en el camino encontró soluciones para contrarrestar los ataques rivales.

Junto a Diego Romero, Erick Noriega destacó en la línea de 3 conformada por José Guillermo del Solar, y según Transfermarkt, su valor como jugador en el mercado de pases actual se ha visto incrementado aún más tras la gran performance demostrada en un Preolímpico que finalmente para Perú significó un nuevo fracaso deportivo.

Con respecto a cifras, y estadísticas, el reconocido portal que ofrece base de datos con referencias actuales de jugadores a nivel global, indica que el defensa central nacido en Japón hace 22 años, está valorizado en 225,000 euros, siendo el periodo de apogeo y ascenso futbolístico cuando decidió volver al país que hoy representa para disputar la Liga 2.