¿De qué club peruano es hincha Rodrigo Cuba?

Rodrigo Cuba Piedra o también conocido popularmente en el ámbito deportivo como Gato Cuba, es uno de los pocos futbolistas que ha logrado jugar en dos de los clubes más famosos en el país, como Universitario de Deportes y Alianza Lima. Pese a que siempre demostró profesionalismo en la cancha de juego, el lateral derecho reveló en una entrevista que es hincha de un club limeño.

¿DE QUÉ EQUIPO PERUANO ES HINCHA RODRIGO CUBA?

Hace unos días, Rodrigo Cuba brindó una entrevista al programa ‘Cojo y Manco’ que conduce Horacio Zimmermann y Reimon Manco a través de YouTube, donde contó pormenores de su vida en el fútbol. El popular Gato Cuba recordó su paso por Universitario y Alianza Lima, pero confesó que desde muy pequeño es hincha blanquiazul.

“Toda mi vida fui hincha de Alianza Lima, desde chiquito. Mi sueño era jugar en Alianza. Es más, cuando estaba entrenando, dije mi sueño se hizo realidad”, dijo el actual futbolista de la Universidad San Martin de Porres de la segunda división peruana.

Tras mencionar su afición por el club íntimo, el futbolista nacional no dejó pasar la oportunidad para aclarar la razones por el cual aceptó ponerse la camiseta de Universitario de Deportes. Cuba sostuvo que el club crema le dio la oportunidad de crecer futbolísticamente, además que se sentía muy cómodo, pero por ciertos desacuerdos con el DT de ese entonces decidió no continuar.

“La verdad yo no me llevaba bien con Chale, tenía varias cosas, por su forma y principalmente por algo conmigo, pero luego yo me fui bien decidí no continuar, de la ‘U’ iba a ir a Alianza, no sé que pasó y al final me llama Muni y firmé dos años”, explicó para dicho medio.

