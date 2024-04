Carlos Zambrano volvió al fútbol peruano de la mano de Alianza Lima y se encuentra jugando con ellos la Liga 1 Te Apuesto 2024, así como la Copa Libertadores. El defensa tiene ya 34 años y con ellos en mente sabe que el retiro se acerca cada vez más. Esta idea no lo intimida, sino que la ha aceptado e incluso ya sabe cuál es el equipo en el que le gustaría retirarse.

¿En qué equipo quisiera retirarse Carlos Zambrano?

El actual defensa de Alianza Lima ofreció una entrevista a su ex compañero en la selección peruana, Jefferson Farfán. Durante la última emisión del programa ‘Enfocados’ Zambrano habló extensamente sobre su carrera como futbolista, su vida actual y su eventual retiro. Así, entre risas y anécdotas junto al ‘10 de la calle’, el ‘Kaiser’ reveló cuál es el equipo en el que le gustaría despedirse del fútbol profesional.

Roberto Guizasola le preguntó a Zambrano si le gustaría retirarse en Alianza, puesto que estaban hablando sobre su paso por la ‘blanquiazul’. Antes de dar su respuesta el futbolista aclaró que no tiene por qué quedar bien con la gente, adelantando que su respuesta podría no agradar a más de uno. Sin embargo, enfatizó en el hecho de que “si le gusta, bien, sino, no”.

“Siempre quise jugar en Alianza, soñé con jugar en Alianza, soy hincha desde pequeñito, pero siempre soñé con retirarme en Cantolao”, confesó Zambrano. “Es algo que me falta, Cantolao está en segunda ahorita, Dios quiera que suba y se me pone más fácil jugar en primera y retirarme”.

Asimismo, para evitar malas interpretaciones el ‘Kaiser’ apuntó que realmente no tendría problemas para jugar en segunda. Sin embargo, desde su punto de vista, considera que el estado actual del fútbol peruano no es el mejor ni siquiera a nivel profesional, por lo que en segunda podría tener mayores dificultades.

“No quiero imaginar que en primera siendo los campos un desastre, la infraestructura de muchos equipos es mala, no quiero imaginar segunda y no me voy a merecer eso”, continuó. “Espero que suba Cantolao y, si se mantiene, retirarme ahí, pues tengo un buen contacto con los dirigentes, con el presidente, y si Dios quiere puedo retirarme ahí”.

¿Carlos Zambrano jugaría gratis para Cantolao?

Jefferson Farfán decidió continuar con el tema, pero a modo de broma para reducir la seriedad a la que llevó la anterior pregunta. Es así que le preguntó a Zambrano si jugaría gratis para Cantolao antes de despedirse del fútbol. Tras un breve silencio todo el set estalló en risas, pero aún así el defensa de Alianza Lima respondió afirmando que prácticamente estaría yendo gratis.

“Lo he pensado, pero prácticamente iría gratis porque lo que me van a pagar... Mínimamente tendría que ser para el mes, para los gastos mensuales”, dijo. “Cero soles tampoco, la gasolina o algo al menos”.