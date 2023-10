La selección peruana de fútbol no tuvo el inicio soñado en el camino rumbo a la Copa del Mundo 2026 luego de sufrir duras derrotas ante Chile en Santiago y Argentina en Lima. El malestar es evidente y las críticas acentuadas sobre Juan Reynoso, quien para muchos, luego del partido contra la Albiceleste, tuvo declaraciones desafortunadas en relación al estado físico de los jugadores que compiten en la Liga 1 como Bryan Reyna, Joao Grimaldo, entre otros que debutaron con la ‘Bicolor’. Ante estos polémicos comentarios vertidos en conferencia de prensa, Erick Delgado decidió pronunciarse, y manifestar su postura en respaldo al núcleo de futbolistas que mencionó el DT blanquirrojo.

PERÚ VS ARGENTINA: ¿QUÉ DIJO ERICK DELGADO ACERCA DE LAS POLÉMICAS DECLARACIONES BRINDADAS POR JUAN REYNOSO EN RELACIÓN A LA LIGA 1 Y EL ESTADO FÍSICO DE BRYAN REYNA Y JOAO GRIMALDO?

Un nuevo revés eliminatorio, y en esta ocasión sin atenuantes ante la vigente campeona del mundo, ha dejado a la selección peruana en el penúltimo lugar de las Clasificatorias 2026, y además en medio de un mar de dudas acentuadas por las controversiales declaraciones de Juan Reynoso en torno a puntualmente Bryan Reyna y Joao Grimaldo, quienes luego recibieron el respaldo de Erick Delgado.

Tras el Perú vs Argentina por Eliminatorias, el exarquero y referente de Sporting Cristal, ahora en su papel de panelista y comentarista para “Erick y Gonzalo” emitido por YouTube, criticó la respuesta del estratega bicolor acerca del porqué ambos extremos que juegan en la Liga 1, no integran el equipo titular o suman una mayor cantidad de minutos ante la falta de peso ofensivo reflejado en los “0 remates al arco”.

“Zanelatto tuvo un gran partido, por lo menos en actitud nadie puede negar que jugó un buen partido. Grimaldo entró bien, me parece que Bryan Reyna entró bien”, expresó Erick Delgado sobre el desempeño de los jugadores peruanos más desequilibrantes que jugaron ante la Albiceleste, e indirectamente fueron cuestionados por Juan Reynoso debido a la condición física en la que se encontrarían para no sostener más de 90 minutos.

En línea con las polémicas declaraciones del DT de la ‘Blanquirroja’ post derrota ante Argentina por 0-2, el arquero que también supo defender los colores de la selección peruana hasta en 14 ocasiones, dijo que discrepa, y a la vez cree que el entrenador de 53 años se contradice al revelar que Bryan Reyna y Joao Grimaldo de la Liga 1 no son titulares por dicho motivo, ya que bajo esa lógica y “mismo pretexto”, “no tendría que haber jugado Corzo en su momento, no tendría que haber jugado Loyola”.

“Me parece una falta de respeto sobre todo a los que están jugando en la Liga 1″, puntualizó Erick Delgado en “Erick y Gonzalo” respaldando de cierto modo a un torneo criticado por un Juan Reynoso que no dudó en referirse a las “carencias” del sistema local en repercusión del nivel de los jugadores que convoca.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO EXACTAMENTE JUAN REYNOSO SOBRE BRYAN REYNA Y JOAO GRIMALDO DE LA LIGA 1 TRAS LA DERROTA ANTE ARGENTINA EN LIMA POR ELIMINATORIAS?

El mal inicio eliminatorio de la selección peruana con miras a la Copa del Mundo 2026, no solo se refleja en el rendimiento del equipo y el único empate conseguido de 12 puntos posibles, sino también en declaraciones vertidas por el propio Juan Reynoso que según medios especializados, denotan la toma de malas decisiones y frustración por el presente.

Una pregunta realizada por Michael Succar de Movistar Deportes, motivó a que el DT blanquirrojo exprese lo siguiente con respecto a las razones que lo llevan a decidir que tanto Reyna como Grimaldo no sean titulares:

- “Hoy lastimosamente Bryan y Joao que tiene un talento impresionante, no están ni para sostener 60 minutos”

- “Lo vimos con Franco (Zanelatto), una potencia, una energía, minuto 50 y estaba liquidado”

De esa forma, Juan Reynoso argumentaba la resolución tomada en coordinación con su comando técnico acerca de sobre todo los extremos de Alianza Lima y Sporting Cristal, respectivamente, haciendo referencia puntual en el nivel de la Liga 1.

Ante esta declaración realizada en conferencia de prensa tras el 0-2 en contra por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas, Erick Delgado, también, expresó duros calificativos en desacuerdo con las contradicciones en las que habría caído el entrenador de la ‘Blanquirroja’.

¿CÓMO CALIFICÓ ERICK DELGADO QUE JUAN REYNOSO DIJERA QUE BRYAN REYNA Y JOAO GRIMALDO “NO ESTÁN NI PARA SOSTENER 60 MINUTOS” JUGANDO POR LA SELECCIÓN PERUANA?

Las reacciones en torno a las discutibles y consideradas desafortunadas declaraciones de Juan Reynoso sobre Reyna y Grimaldo, no se hicieron esperar, y Erick Delgado fue una de las personas ligadas al fútbol que las catalogó como “desproporcionadas”.

“Grimaldo juega una Copa Libertadores contra el Fluminense que es actual finalista de la Libertadores, y juega los 90 minutos”, recordó el popular ‘Loco’ para finalmente afirmar que lo expresado por el estratega nacional luego del Perú vs Argentina por Clasificatorias 2026, “no ayuda en nada al rumbo que está teniendo hoy la selección, no aportan en nada”.