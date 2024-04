Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que más admiradores tiene en el mundo del fútbol. En base a goles y buenas actuaciones, el portugués ha sabido construir un legado que se ha inspirado libros, documentales y hasta series. En este contexto, sin duda alguna, uno de los aspectos que más rescatan sus fanáticos es su excelente estado físico, el mismo que mantiene pese a tener 39 años de edad. Aquí te vamos a contar cuál es la estricta dieta que sigue para conseguirlo.

De acuerdo a Giorgio Barone, el prestigioso chef italiano que fue responsable de cocinarle al goleador cuando defendía la camiseta de la Juventus, la dieta que seguía ‘Cris’ era bastante rígida y, según contó en entrevista con The Mirror, la cual recogió Infobae, se basaba en lo siguiente:

-Alimentos orgánicos y naturales

-Alta presencia de proteínas

-Bajo consumo de azúcares, grasas y carbohidratos

Cuáles son los alimentos que más come Cristiano Ronaldo

Pescado

Pollo

Carnes magras como la ternera

Huevos

Aguacate

Arroz negro

Ensaladas

Mariscos como gamba y pulpo

Aceite de coco.

Quién es Albulayhi, el futbolista que hizo enojar a Messi, Cristiano y Lewandowski

En la última semifinal de la Saudi Super Cup, que finalizó con triunfo 2-1 del Al Hilal ante el Al Nassr, un hecho en particular se robó todos los flashes: Cristiano Ronaldo perdió la paciencia y se fue expulsado, luego de propinarle un codazo a Ali Albulayhi, defensor rival. Sin embargo, no ha sido casualidad que sea este futbolista árabe el causante de tremenda reacción del portugués, pues ya ha sabido sacar de sus casillas a más de una estrella del fútbol mundial. La lista es larga: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Hakim Ziyech, Son Heung-min, entre otros.

Albulayhi, de 34 años de edad, no forma parte del grupo selecto de mejores defensores a nivel mundial, al menos no para la prensa especializada. Tampoco ha jugado en Europa y la totalidad de su carrera la hizo en su propio país. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que tenga gran notoriedad y provoque la ira de verdaderos cracks.

En el último duelo ante Al Nassr, el rudo zaguero central molestó en todo momento a Ronaldo, quien al final perdió los papeles y le dio un certero golpe en el pecho. En una entrevista para la prensa árabe, el defensor reveló qué le dijo al portugués para enfurecerlo.

¿Qué le dijo Albulayhi a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi para enfadarlos?

“Le dije que no ganaría”, señaló Albulayhi en referencia al delantero luso. Sin embargo, en otra declaración contó cómo suele molestar a Cristiano y Messi cuando les toca enfrentarlos. “Cuando juego contra Cristiano Ronaldo, le digo que Messi es mejor; pero cuando juego contra Messi, le digo que Cristiano es mejor. Así los volví locos a los dos”.

¿Qué dijeron los técnicos del Al Hilal y Al Nassr sobre la expulsión de Cristiano Ronaldo?

Jorge Jesús, técnico del Al Hilal, fue consultado sobre la expulsión de Cristiano. Lejos de criticar a su propio jugador, el experimentado entrenador halagó el desempeño del deportista asiático. “Ronaldo es uno de los jugadores más importantes del mundo y un ejemplo para muchos. Pero no está acostumbrado a perder en su carrera, así que es natural que se descontrole cuando pierde, así como también es natural que pierda enfoque emocional y mental en las derrotas”.

Luego, el estratega añadió: “No es fácil jugar contra [Kalidou] Koulibaly y Al-Bulayhi, son los mejores defensores centrales del futbol saudí. No voy a quitarle mérito a Ronaldo, sigue siendo muy fuerte, siempre lo ha sido y seguirá siendo el jugador más importante del mundo, es un ejemplo y un modelo”.

De otro lado, Luis Castro, entrenador del Al Nassr, se mostró molesto y comentó que Ronaldo no debió ser expulsado. “Es difícil hablar sobre el incidente en el que Ronaldo recibió la tarjeta roja. Hemos visto varios videos a lo largo de esta temporada donde Ronaldo fue provocado y, después de ver algunas imágenes, Ronaldo no hizo nada que justificara ser expulsado. El jugador rival [Al-Bulayhi] fingió [haber sido golpeado]. Hubo poco contacto entre Cristiano y el defensor rival. Hizo un escándalo y el VAR debería haber llamado al árbitro para revisar el episodio de la expulsión”.