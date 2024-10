Al parecer la selección de Uruguay no la viene pasando bien, y no precisamente por malos resultados, sino por unas declaraciones que brindó Luis Suárez sobre el DT Marcelo Bielsa hace algunas semanas. El exdelantero charrúa acusó al técnico de tratar mal a los jugadores y al personal de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), lo que ha generado gran controversia en el plantel durante semanas de Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ante ello, Álvaro Alexánder Recoba Rivero, conocido también como “El Chino”, no dudó en referirse sobre lo dicho por el ‘Pistolero’ respecto de la convivencia en el Complejo Celeste. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL CHINO RECOBA SOBRE MARCELO BIELSA Y LUIS SUÁREZ?

Álvaro ‘Chino’ Recoba brindó una entrevista al programa “DSelección de DSports”, en la que se pronunció sobre la polémica situación que atraviesa el actual técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, debido a las acusaciones de maltrato al plantel celeste. El exfutbolista fue prudente en sus comentarios y decidió no hablar sobre la interna de la selección, ya que no forma parte de esa convivencia.

“A Bielsa no tengo el placer de conocerlo, pero tengo muchas referencias de jugadores. Todo el mundo dice que fue el mejor entrenador que han tenido, pero no puedo dar una opinión de lo que sucede hoy. No estoy con ellos, sería una falta de respeto decir algo que no sé”, sostuvo el extécnico de Nacional.

Chino Recoba fue prudente en sus comentarios y decidió no hablar sobre la interna de la selección uruguaya.

Por otro lado, el también empresario uruguayo opinó sobre Suárez: “Luis puede opinar, después es normal lo que una declaración así iba a generar. Es preferible que salga a decir algo que piensa, después hay que ver si era el momento. Lo quiero y aprecio mucho, es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol uruguayo. Dijo lo que pensaba. Que esté bien o mal, eso es aparte. No puedo condenar el pensamiento de alguien, no es un tema de estar a favor o en contra”.

¿CÓMO REACCIONÓ ‘CHENGUE’ MORALES SOBRE LUIS SUÁREZ Y SU POLÉMICA CONTRA MARCELO BIELSA?

Hace poco se presentó Richard Morales al programa “Punto Penal” para referirse sobre este problema que existen en el seno de la selección de Uruguay. El exfutbolista dejó entrever que lo dicho por Suárez fue mandado por alguien de “arriba” debido a que no pueden cumplir con un monto específico en la remuneración de Marcelo Bielsa.

“No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar. Esas frases vienen de arriba. ¿Quién arranca pegando? El número uno. Acá, es todo por poder y plata; eso está por encima de la camiseta de Uruguay”. dijo al inicio.

“Él también tragó y vivió el destrato. Si vos aguantaste, ¿es más importante tu imagen que la grupal? ¿Después de que te vas, tirás la bomba y ahora no hablás más? Le falta el respeto al jugador, que es el que te da de comer”, agregó muy incomodado por las recientes declaraciones de ‘Lucho’.

¿QUÉ DIJO ‘CHENGUE’ MORALES SOBRE LA SELECCIÓN DE URUGUAY EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026?

Asimismo, en otra entrevista para Infobae, el exmundialista indicó que ya no se le toma mucha importancia previo a los partidos de Uruguay en Clasificatorias, ya que ve imposible que su selección quede afuera de esta cita mundialista debido al aumento de cupos. El exfutbolista de 49 años aseguró que hasta el día del partido la prensa le toma más importancia.

“La Eliminatoria ha perdido un poco de esa emoción que la caracterizaba, porque antes clasificaban 4 y uno en repechaje, ahora clasifican 7, o sea, es casi imposible quedar afuera. La eliminatoria quedó con poca motivación para los equipos que están prendidos arriba en la tabla. Es casi imposible que Uruguay quede afuera. Obvio que todos los uruguayos queremos hacer una buena eliminatoria, pero lo que es la clasificatoria en sí, no se le está dando mucha importancia hasta que llega al día del partido”, sostuvo.