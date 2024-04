Garcilaso vs Cuiabá EN VIVO | Revisa en nuestra nota todo sobre la jornada 3 de la Copa Sudamericana, en la que se enfrenta Deportivo Garcilaso vs Cuiabá Esporte Clube este martes 23 de abril del 2024 a las 7 p.m. (hora Perú) y 9 p.m. (horario Brasil). El partido se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco. En esta tercera jornada del Grupo G se debatirá 3 valiosos puntos, es así que Garcilaso jugará de local recibiendo a su oponente brasileño Cuiabá, ambos equipos lucharán por mantener o aumentar sus puntajes y así clasificar a la próxima fase de la nueva edición de la Copa Sudamericana. ¿En qué canal ver Garcilaso vs Cuiabá EN VIVO? Si quieres seguir en directo el partido puedes hacerlo a través de los canales 610 y 1610 HD de DirecTV.

