Gonzalo Núñez fue sentenciado a un año y ocho meses de prisión suspendida. Así lo confirmó el mismo Jean Ferrari a través de sus redes. El directivo de Universitario había denunciado al periodista por el delito de difamación agravada y tras varios meses finalmente ganó el juicio.

¿Qué sucedió entre Jean Ferrari y Gonzalo Núñez?

Los hechos se remontan a febrero del año pasado, Gonzalo Núñez dirigió algunos comentarios que no fueron del agrado del directivo. “Tremendo cobarde y mentiroso”, fueron los adjetivos que utilizó para referirse a él durante el programa A Presión. Posteriormente, también se refirió a la familia del ejecutivo, diciendo: “sus hijos, sus nietos, ya todos están asegurados”.

Cabe mencionar que lo dicho por el ex integrante de América Deportes se dio en un momento de incertidumbre. Universitario de Deportes había decidido no presentarse al inicio de la Liga 1 del 2023 por la disputa en los derechos de transmisión televisiva de los partidos. Sin embargo, dieron marcha atrás y terminaron presentándose ante el duelo contra Academia Cantolao.

A pesar de las razones, las declaraciones provocaron una reacción inmediata por parte de Ferrari, quien no tardó en expresarse a través de Twitter. “Hablar de una persona cuando no está presente no es correcto”, tuiteó. “Hablar de mis hijos, ya es otra cosa”. Asimismo, afirmó que le enviaría una carta notarial e iniciaría las acciones legales correspondientes. Aunque, eventualmente, Núñez ofrecería unas disculpas públicas, el administrador continuó con la querella por considerar que se había atentado contra su honor.

Así, la situación continuó bastante tensa. Incluso, el popular ‘Castor’ llegó a revelar que, como parte de la querella, se le estaban solicitando alrededor de S/20 mil. Después, todo parecía haberse calmado hasta que, a inicios de setiembre del 2023, el Poder Judicial aceptó la demanda interpuesta por Jean Ferrari.

Sobre la sentencia del Poder Judicial hacia Gonzalo Núñez

Ahora, el juicio finalmente parece haber llegado a su fin. La jueza del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima fue la encargada de condenar al periodista deportivo por el delito de difamación agravada. En la resolución del PJ que detalla el fallo se puede leer:

“Conenando a Gonzalo Jorge Nuñez Andrade, como autor del delito contra el honor - Difamación agravada, previsto en el último párrafo del artículo 132 del Código Penal, en agravio de Jean Franco Ferrari Chiabra, en consecuencia, se le impone un año y ocho meses de pena privativa de libertad, la misma que será suspendida en su ejecución por el plazo de un año”.

Jean Ferrari no tardó en pronunciarse al respecto, nuevamente, a través de sus redes sociales. “Atacar la honorabilidad de las personas trae consecuencias”, tuiteó hace algunas horas. “El PJ se pronunció y ahora Gonzalo Núñez está condenado por difamación, espero cumpla con la sentencia”. En los comentarios de la publicación, la mayoría de personas se muestran a favor del administrador, asegurando que este sería un precedente para controlar la información y opiniones personales de los comunicadores en el mundo del deporte peruano.

Hasta el momento, Gonzalo Núñez no se ha pronunciado al respecto.