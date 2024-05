En los últimos días fuimos testigos de la polémica pelea que protagonizaron Gonzalo Núñez, Erick Delgado y Paco Bazán. Resultado de este fuerte cruce de palabras que se dio en vivo, el periodista despidió a los exarqueros. Esto provocó todo tipo de comentarios en redes sociales. En este contexto, el comunicador aprovechó la ocasión para pedir disculpas y confirmar que los exfutbolistas en mención no seguirán en el programa “Erick y Gonzalo”.

Gonzalo Núñez revela el motivo por el cuál Erick Delgado y Paco Bazán no van más en programa de YouTube: “No hay marcha atrás”

Gonzalo expresó en vivo cuál era su postura sobre lo sucedido con Delgado y Bazán. “Antes que nada, quería de alguna manera pedirle disculpas a Paco y Erick. Definitivamente no fueron las formas que había que tomar, creo que se debió conversar en los vestuarios, como se dice, y no hacerlo público como lo hice”.

Luego, el periodista agregó: “Para mí esto no tiene marcha atrás, definitivamente, y es mi posición y espero que la respeten. Uno no deja de ser persona ni caballero al pedir disculpas, pero las decisiones uno las toma y las asume. Yo he asumido esta posición. Ellos quizá puedan regresar, puedan estar con Erick, pero yo definitivamente ya no pertenezco a ese team porque se perdió la confianza, así de simple. Sin confianza no hay nada, no hay amistad”.

¿Qué más dijo Gonzalo Núñez?

Por último, Núñez hizo hincapié en que no desea tomar lo que considera el camino sencillo. “Sería fácil para mí dar marcha atrás y decir ‘vamos, Paco, vamos, Erick’, de nuevo, pero lamentablemente no siento las cosas así”.

Así reaccionó Magaly Medina a la pelea en vivo de Paco Bacán, Erick Delgado y Gonzalo Núñez: “Solo faltaron los golpes”

Tras enterarse de la pelea entre Gonzalo Núñez, Erick Delgado y Paco Bazán, Magaly Medina tomó unos minutos de su programa para hablar sobre el tema. Primero, la periodista decidió resumir el hecho. Explicó que los tres llegaron a insultarse mutuamente y que, como consecuencia, Gonzalo Núñez decidió despedir a los dos panelistas que venían acompañándolo en el programa desde hace varias semanas.

Tras contextualizar el hecho, Medina comparó la intensidad del altercado con los enfrentamientos entre barras bravas en los campos de fútbol, destacando que incluso en esos contextos no se observan este tipo de exasperaciones y pérdidas de control.

En esta línea, la popular “Urraca” enfatizó que si los periodistas deportivos actúan de tal manera, qué se puede esperar del público fanático, sugiriendo que podrían llegar a agredirse físicamente, ya que lo único que faltó en la discusión entre Núñez, Bazán y Delgado fue llegar a los golpes.

Asimismo, Medina comentó que el comportamiento que tuvieron los panelistas deportivos fue parecido al de personas ebrias en un bar. “Ese comportamiento es digno de una cantina, de borrachos que ya están con el estribo y comienzan a discutir y decir palabras altisonantes que no se puede decir en una pantalla donde se está dirigiendo a un público”, expresó Magaly.

“La pelea duró como 28 minutos. (...) Me pareció una falta de educación y de respeto para quienes los han seguido o los siguen”, sostuvo la conductora de “Magaly TV La Firme”.