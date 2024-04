Recientemente, Juan Manuel Vargas ofreció una entrevista para el programa ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante el programa el ex futbolista entró en confianza y reveló detalles sobre su carrera en el futbol, pero también sobre su vida personal y, particularmente, sobre cómo ha cambiado su estilo de vida nocturno gracias a su esposa, Blanca Rodríguez, y sus hijos ahora que se encuentra retirado.

La entrevista al ‘Loco’ Vargas se sintió en gran medida como una conversación entre amigos. Después de todo, el ex futbolista fue compañero de Farfán en la selección peruana, por lo que se tienen mucha confianza y comparten muchas anécdotas juntos. Justamente, fue una de estas experiencias la que dio lugar a que Vargas contara cómo se diferencia su vida nocturna actual a la de antes.

Entre risas, la ‘Foquita’ contó que una vez encontró a Vargas durmiendo en su vehículo que se encontraba estacionado frente a su casa en Surco. El ‘Loco’ recordó esta anécdota y confesó que tuvo que hacerlo porque su esposa no le dejó entrar a su hogar por llegar a altas horas de la madrugada. “Eran las cuatro de la mañana, llegué a mi cuarto y me estacioné, toqué el timbre ya casi a las cinco y no abrían”, contó. “Fue palta esa vaina, chapé carro, pues”.

¿Cómo es la vida nocturna actual del ‘Loco’ Vargas?

Posteriormente, Vargas reconoció que en su momento sí salía seguido a beber junto a sus compañeros de la selección peruana en ese entonces. Entre ellos se encontraba Jefferson Farfán, por lo que, dirigiéndose a él dijo: “Tú sabes pues, negro, nos metíamos nuestros buenos tragos”. Eso sí, también aclaró que ya dejó esa vida en el pasado debido a que ya no gana como antes.

“Antes te metías tu ‘don cariñón’ ahora chapo no más cerveza helada y encima de promoción”, continuó. “Pero, bueno, uno ha disfrutado”. Asimismo, detalló cómo es que su esposa Blanca Rodríguez le ayudó a cambiar las salidas por pasar la noche en casa. “Cuando llego, mi mujer me envuelve en toalla y así me deja amarrado”, reveló.

¿Cuál es la historia de Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez?

La historia del ‘Loco’ Vargas y su esposa Blanca Rodríguez se remonta hace más de dos décadas, cuando se conocieron en playa gracias a que compartían algunos amigos. Según lo que cuenta el ex futbolista, después de unas salidas como amigos se enamoraron y empezaron a salir de manera romántica hasta que se relacionaron sentimentalmente. Desde entonces, sigue estando juntos y este año celebrarán su aniversario número 22.

Probablemente, la crisis más fuerte que atravesó su relación fue en 2013, cando la modelo Tilsa Lozano reveló en ‘El valor de la verdad’ que tuvo un romance con Vargas durante casi 3 años. Sin embargo, a pesar de todo la pareja se mantiene unida y, por las recientes declaraciones del ex futbolista parece ser que ya dejaron este episodio en el pasado para enfocarse en el bienestar de sus hijos.