En noviembre del 2007, generando gran sorpresa, un escándalo provocó polémica en el ambiente del fútbol peruano. Un grupo de jugadores fueron separados de aquella selección peruana que disputaba las Eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010. El motivo fue que dichos deportistas habrían incurrido en actos de indisciplinas durante la concentración para uno de los duelos de aquella clasificatoria. En este contexto, 17 años después de aquel hecho, Jefferson Farfán, a través de su programa ‘Enfocados’, dio más detalles sobre lo sucedido.

La historia que no se sabía sobre el escándalo Golf Los Incas contada por Jefferson Farfán

Si bien no dio nombres, la ‘Foquita’ aseguró que los actos de indisciplina se dieron con el permiso de la persona que lideraba el plantel. “La persona que era la cabeza del grupo autorizó que, si sacábamos un buen resultado con Brasil, podíamos hacer lo que queríamos en el hotel. Todos los ‘galácticos’ agarraron y dijeron: ‘perfecto, empatamos el partido’. Ahí empezaron a entrar las ‘galácticas’ a la concentración. Lo loco es que entraron por la puerta principal y saludaron. Normal, porque había autorización de la cabeza del grupo”, señaló el exAlianza Lima.

¿Qué dijo Farfán sobre Claudio Pizarro en relación al caso Golf Los Incas?

Asimismo, el ya retirado futbolista aseguró que Claudio Pizarro no tuvo nada que ver con lo sucedido, pese a que también fue implicado en estos hechos y castigado por los mismos. “Una de las cosas que quiero aclarar es que Claudio Pizarro nunca estuvo. Siempre lo quisieron molestar y embarrar, pero Claudio nunca estuvo en el momento. Estaba yo y otras personas más, que no puedo dar los nombres, obviamente. Me llevaron a dar mi manifestación, así como delincuente”.

Por último, el famoso ‘10 de la calle’ dijo que nunca dijo algo sobre el ‘Bombardero de los Andes’, aunque sí le preguntaron mucho por él en las investigaciones sobre este caso. “Lo entiendo, porque obviamente querían saber quiénes habían estado. No dije nada. Me preguntaron como 20 veces por Pizarro. No sé de qué manera querían embarrarlo, pero nunca estuvo. Yo siempre he querido dejar esta situación clara, porque siempre se han especulado tantas cosas”.

Jefferson Farfán volvió a ser padre: ¿Cuántos hijos tiene y quiénes son las madres de sus herederos?

Jefferson Farfán se ha convertido en uno de los futbolistas referentes de la selección peruana y que tuvo la oportunidad de llevar su futbol a importantes ligas europeas. Pese a que su vida personal interesó mucho a la prensa de espectáculos nacional, ahora se encuentra en el ojo público debido a una confesión que hizo en su programa llamado ‘Enfocados’.

Luego que Farfán revelara en su podcast ‘Enfocados’ que se transmite mediante YouTube, que tiene una hija de un año y dos meses, los seguidores del futbolistas se sorprendieron por lo dicho y se cuestionaron la cantidad de hijos que tiene hasta ahora. En ese contexto, el popular ‘10 de la calle’ cuenta con cuatro hijos de distintas parejas a lo largo de todos estos años.

La primera se llama Maialén, que fue producto del amor con Mercedes Carrasco. Ambos se conocieron cuando tenían aproximadamente 16 años, pero tiempo después ella salió embarazada y empezaron los conflictos. En ese momento, Farfán no aceptaba ser el padre de la menor, por lo que llevó a problemas legales entre la pareja. Aunque, luego de varios meses llevaron la fiesta en paz por el bien de la pequeña.

Después, viene Adriano y Jeremy que son hijos de Melissa Klug. A pesar que la chalaca tenía tres hijas, ellos tomaron la decisión de iniciar una relación, incluso la ‘Foquita’ se la llevó a Europa cuando en esa época se encontraba jugando para un equipo de Países Bajos. Tras varios años, el amorío termino por supuestas infidelidades por parte de Jefferson, además de fiestas y salidas.

Finalmente, en su programa el exseleccionado nacional confesó que su última hija se llama Luana, pero no entregó más detalles sobre la madre de la menor. No obstante, el medio ‘América Espectáculos’ reveló que la supuesta progenitora sería la joven Darinka Ramírez, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, el exjugador de Alianza Lima no dudo en dejar en claro que se encuentra soltero y así lo quiere estar durante todos estos años.

