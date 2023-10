Fundada en 1916, la CONMEBOL es el organismo rector del fútbol sudamericano y a la vez, la confederación más antigua del mundo. Como parte de sus atribuciones, funciones y competencias, la entidad presidida por Alejandro Domínguez, define el fixture de unas Clasificatorias compuestas por 10 asociaciones miembros entre las cuales destacan Brasil y Argentina, por ejemplo, pero que geográficamente debería incluir a 2 países más integrantes de la subregión. Te contamos cuáles son las selecciones de fútbol que no juegan las Eliminatorias de esta parte de América, pese a que territorialmente limita con naciones fronterizas de la comunidad.

¿CUÁLES SON LAS 2 SELECCIONES DE AMÉRICA DEL SUR QUE NO FORMAN PARTE DE LA CONMEBOL NI DISPUTAN LAS CLASIFICATORIAS AL MUNDIAL?

A nivel continental, selecciones como Perú, Argentina, Brasil y Paraguay, por mencionar solo a algunos, compiten durante casi 4 años por alcanzar un cupo mundialista, sin embargo pocos han notado que no solo las 10 asociaciones miembros de la CONMEBOL forman parte de América del Sur geográficamente, sino que en el mapa figuran otros 2 países independientes y estados soberanos.

Hace más de 100 años, el ente máximo del fútbol sudamericano nació para promover la práctica del ‘deporte rey’ en toda Sudamérica organizando torneos de clubes y también las denominadas Eliminatorias, pero en el proceso de afiliación excluyó a territorios pertenecientes a la subregión por razones vinculadas a diversos aspectos que resultan relevantes a fin de entender el contexto.

En este caso muy particular que protagoniza la CONMEBOL, Surinam y Guyana son los países situados en el hemisferio sur del continente americano que por geografía deberían participar de la mítica Copa América, por ejemplo, enfrentar a Uruguay en el Centenario, Colombia en el Metropolitano, y viajar a otras 8 ciudades para jugar las Clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Selección de Surinam con Chery del Maccabi Haifa, Biseswar y Sheraldo Becker del Union Berlín. (Foto: Concacaf)

Cabe resaltar, que desde 1961, ambas selecciones integran la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), mediante la cual actualmente disputan la Liga de Naciones, y a partir de marzo de 2024 lucharán por ganar un boleto a la próxima cita mundialista que se jugará en Norteamérica.

Asimismo, es importante precisar que Surinam cuya capital es Paramaribo, y de Guyana, Georgetown, políticamente conforman la Comunidad del Caribe fundada en 1973 por el Tratado de Chaguaramas, y sin dudas representa un hecho que terminó por consolidar su adaptación al movimiento norteamericano.

Los 11 de la selección de Guyana. (Foto: Concacaf) / Ricardo Makyn

RAZONES POR LAS CUALES SURINAM Y GUYANA NO JUEGAN EN SUDAMÉRICA NI ESTÁN ASOCIADAS A LA CONMEBOL

- IDIOMA

Salvo Brasil que habla portugués, el resto de países sudamericanos se comunican a través de la segunda lengua materna del mundo por número de habitantes como es la española o castellano, y por ese motivo la relación entre la CONMEBOL y Surinam/Guyana nunca pudo afianzarse considerando que en uno se conversa y dialoga en inglés y en el otro mediante el neerlandés.

- ORÍGENES EUROPEOS

Otra de las barreras que se impuso al momento de concretar lazos deportivos e institucionales entre el ente máximo del fútbol sudamericano y los 2 países que comparten subregión con Brasil, Argentina, Paraguay, entre otros, guarda vínculo directo con el proceso de independización de cada uno siendo Guyana una excolonia británica hasta 1966 e igualmente Surinam de Países Bajos (1975).

- NIVEL FUTBOLÍSTICO

Con una CONMEBOL estructurada formalmente desde 1916, tanto Surinam como Guyana, luego de la independencia de sus territorios, no pudieron tener espacio dentro de la conformación de la entidad ni tampoco mostraron interés en ser incluidos, teniendo en cuenta además que en ambos países el deporte más popular no es el fútbol, y por ende el nivel de los jugadores no es el más óptimo para afrontar las Eliminatorias “más difíciles del mundo”.

OTROS PAÍSES QUE NO JUEGAN EN LAS CONFEDERACIONES DE FÚTBOL QUE LES CORRESPONDE POR SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA

- Australia

Los ‘socceroos’ pertenecieron a la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) durante muchos años, pero tras apabullantes resultados conseguidos como el histórico 31-0 de abril de 2001 ante Samoa Americana, optaron por renunciar a su ente máximo para mudarse a Asia en busca de mayor competitividad.

- Israel

Disputas políticas y bélicas han impedido que el cuadro israelí pueda sostenerse en la AFC dada su ubicación geográfica, llegando a disputar partidos eliminatorios en la OFC y por último en la UEFA, confederación que lo acoge plenamente desde 1994.

- Kazajistán

El país de Asia Central debería estar compitiendo en la AFC, y lo hizo, pero solo hasta el 2002 cuando decidió buscar mejor suerte como selección perteneciendo a la UEFA, y todo ello luego de lograr su independencia de la Unión Soviética.