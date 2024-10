Pedro García, el reconocido periodista deportivo, manifestó recientemente su deseo de ver una final entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en este 2024, y en el proceso encendió la mecha de la expectativa al asegurar que, si se da esta situación, los peruanos serían testigos de la mejor final de la historia del Perú. De acuerdo con el comunicador, existen múltiples factores que convergen para hacer de este evento un espectáculo completamente emocionante. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo.

¿POR QUÉ PEDRO GARCÍA DESEA QUE HAYA UNA FINAL ENTRE UNIVERSITARIO DE DEPORTES Y ALIANZA LIMA?

Resaltando su neutralidad como periodista y asegurando que no tiene preferencia por ningún equipo, Pedro García expresó en el programa “Al Ángulo” su deseo de ver una final entre Universitario de Deportes y Alianza Lima este año, ya que considera que sería un espectáculo de gran nivel para el fútbol peruano.

“Lo que pasa es que yo soy neutral, yo soy periodista. A mi no me importa si sale campeón la ‘U’ o si sale campeón Alianza, no me interesa quien gane. Pero sí me interesa como espectador de fútbol de este lindísimo país, me parecería muy atractivo que este año haya una final. Y que se topen en la final las dos corrientes más importantes de fútbol del país y a dos partidos definan quién es el mejor”, manifestó en un inicio.

Anticipando las posibles críticas de los hinchas cremas, Pedro García señaló que su anhelo se basa en criterios deportivos. Desde un punto de vista objetivo, el periodista explicó que una final entre la ‘U’ y Alianza Lima sería un evento deportivo de gran interés, considerando el buen nivel de ambos equipos y sus estilos de juego similares y el contexto especial del centenario del conjunto crema.

“Los de la ‘U’ me van a recontra insultar, pero como soy neutral en este caso, no me va a importar. Yo estoy diciendo que como espectador neutral, una final sería deliciosa. A dos partidos, con dos técnicos que juegan bien, con dos equipos que son muy buenos, con dos equipos que son muy regulares, con dos sistemas muy parecidos”, indicó.

Universitario vs Alianza Lima en el estadio Monumental por Torneo Clausura, Liga 1. (Foto: Jesus Saucedo / @photo.gec)

Luego, el comunicador sorprendió al asegurar que una final entre Universitario y Alianza Lima en este 2024 sería la mejor de la historia debido a la cantidad de elementos que la harían tan especial: el centenario de la ‘U’, el título vigente, la rivalidad histórica, el contexto de la final pasada y la presencia de Paolo Guerrero, el goleador histórico de la selección peruana.

“Para mí sería, en materia de expectativa y espectacularidad, la mejor final de la historia. Porque nunca se reunieron tantos argumentos para una final como esta. Nunca un clásico supuso tanta historia previa. Centenario, título vigente, ganado al rival de siempre, Alianza Lima. El tema de cómo se produjo el epílogo de la final pasada, ganar en Matute no en el Monumental. Y además, uno de los dos mejores equipos del momento tiene al goleador histórico de la selección”, argumentó.

Finalmente, García terminó su discurso reivindicando su idea de que sería la mejor final de la historia del fútbol peruano. “Son muchos ingredientes que harían que esta final, para mí, sea la mejor final de la historia de los torneos profesionales del Perú. Sin ninguna duda”, sentenció.

¿QUÉ DEBE OCURRIR PARA QUE UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA SE ENFRENTEN EN UNA FINAL EN ESTE 2024?

Actualmente, Universitario de Deportes es el campeón del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto y se ubica en lo alto de la Tabla del Acumulado, por lo que ya tiene un boleto asegurado a la final de los Play-Offs.

Para que Alianza Lima puede enfrentarse a su clásico rival en la instancia final del campeonato peruano, deberá ganar el Torneo Clausura 2024 y ubicarse entre las dos primeras posiciones del Acumulado. En caso de que no logre este último aspecto, deberá vencer en una semifinal al segundo lugar del Acumulado, para así poder encontrarse con sus ‘compadres’ en la final.