Todo va quedando listo para que Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrenten este miércoles en la segunda final de la Liga 1 2023. Los clubes más populares del país jugarán un duelo que promete emociones y paralizar al Perú entero. En este contexto, hubo mucha incertidumbre en las últimas horas por saber si Alex Valera y Ángelo Campos podrían jugar por los cremas y blanquiazules, respectivamente. A continuación, te contamos si estarán habilitados para ser tomados en cuenta dichos futbolistas.

¿Podrán jugar Alex Valera y Ángelo Campos la final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Universitario?

Recordemos que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol había aceptado el reclamo de la ‘U’ por el caso de Ángelo Campos. El portero aliancista salió con una banderola del club en la espalda a calentar en la previa del partido de ida, lo que fue tomado como una provocación por la institución de Ate.

De otro lado, Alianza también envió una queja formal por la situación del delantero Alex Valera, debido a las expresiones del delantero crema hacia el árbitro Edwin Ordoñez en el último mes de abril, luego de jugar ante Deportivo Municipal.

Sin embargo, pese a ambos reclamos, la Comisión Disciplinaria señaló que se pronunciará sobre estos casos recién a partir del jueves 9 de noviembre. En conclusión, tanto Valera como Campos podrán jugar la final de este miércoles 8 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.

“Sobre el particular, considerando que la Final Vuelta se encuentra programada para el miércoles 8 de noviembre de 2023, y con el fin de procurar la integridad de la competición en curso, la Comisión Disciplinaria informa que emitirá el pronunciamiento sobre el fondo de todas las controversias sometidas a su consideración, a partir del 9 de noviembre. El presente Colegiado deja constancia que los Clubes involucrados en los procedimientos tratados bajo su competencia, podrán ejercer plenamente sus derechos a un debido procedimiento y defensa; derechos que la actual Comisión Disciplinaria ha buscado siempre respetar”, dice el comunicado.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el caso de Ángelo Campos?

Fossati también fue consultado sobre la actitud de Ángelo Campos en la previa de la primera final en Ate. Como se recuerda, el portero blanquiazul salió a calentar alzando una bandera de Alianza Lima. “Me causó mucha sorpresa, yo estaba en el vestuario y no vi nada (...). No me gusta hablar de jugadores rivales, pero no entiendo qué buscó, no lo puedo entender y no me imagino a un jugador del plantel nuestro haciendo eso porque se le antojó, por una decisión personal. Puede haber sido en principio una decisión personal, pero nadie viene acá solo y sale solo, siempre tienes un entorno de personas alrededor tuyo, entonces se ve que del otro lado les pareció bien”.

Quién será el campeón de la Liga 1 2023, según la inteligencia artificial: ¿Universitario o Alianza Lima?

Ambos clubes buscarán tocar la gloria. Si bien los dos llegan con números parecidos y muy parejos en los futbolístico, la inteligencia artificial hizo un esfuerzo para ser lo más minuciosamente posible en su análisis y decretar a un eventual campeón de la Liga 1 2023.

Según la información recogida por Latina, la inteligencia artificial señaló que el campeón será Universitario. A continuación, te presentamos sus argumentos:

Forma reciente: Ambos equipos están en buena forma, pero Universitario ha tenido un ligero mejor rendimiento en los últimos partidos.



Lesiones: Ambos equipos tienen algunas bajas importantes por lesión, pero Universitario ha sido menos afectado.



Motivación: Ambos equipos están motivados para ganar el título, pero Universitario podría estar un poco más motivado, ya que busca ganar su primer título de Liga 1 en nueve años», se lee en la respuesta de la Inteligencia Artificial.

