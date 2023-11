¿Por qué Carlos Lobatón cree que Yoshimar Yotún no fichará por Universitario?

Tras coronarse campeón de la Liga 1, Universitario de Deportes mediante su dirigente deportivo, Jean Ferrari reveló las intenciones de contar con Yoshimar Yotún para lo que será la temporada 2024 del futbol peruano. Ante ello, uno de los referentes de Sporting Cristal, Carlos Lobatón salió a pronunciarse sobre una posible contratación del volante nacional con los merengues.

¿QUÉ DIJO CARLOS LOBATÓN SOBRE EL POSIBLE FICHAJE DE YOSHIMAR YOTÚN A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Carlos Lobatón decidió declarar para Willax TV sobre la posibilidad de que Yoshimar Yotún cambie de camiseta en la siguiente temporada, a lo que mencionó que es imposible que eso suceda ya que ‘Yoshi’ tiene contrato con Sporting Cristal y es un referente del club.

“Imposible, Yoshi tiene contrato con Sporting Cristal. No va a salir de Cristal. Inclusive, para quedarse en Cristal, él ha dejado de ganar algún dinero. Yoshi es de la casa, es un símbolo ahorita de Sporting Cristal, es el capitán y yo sé te puedo decir que Yoshi no va a jugar en otro equipo que no sea Cristal. No lo veo con camiseta crema”, dijo ‘Loba’ para mencionado medio.

Es importante mencionar que, hasta el momento la ficha de jugador de Yoshimar Yotún se encuentra valorizada en un millón de euros. Durante estos años, la cifra aumentó un millón y medio de euros, a diferencia del precio que tenía su pase cuando decidió regresar al fútbol peruano en marzo del 2022.

¿QUIÉNES SON LOS FUTBOLISTAS INVITADOS AL PARTIDO DE DESPEDIDA DE CARLOS LOBATÓN?

En la despedida de Carlos Lobatón, que se llevará a cabo este domingo 26, se tendrá la presencia de futbolistas como Sergio ‘Chapa’ Blanco, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Leandro Franco, Johnnier Montaño, Nicolás Ayr, Renzo ‘El Pincel’ Sheput, William ‘Periquito’ Chiroque, Erick ‘Loco’ Delgado, Andrés ‘Cóndor’ Mendoza, Sergio Leal, Alberto ‘El Mudo’ Rodríguez, Yoshimar Yotún, Paolo de la Haza, Junior Ross, Jorge ‘El Camello’ Soto, Amilton Prado, Leandro Franco, Roberto Mosquera y Ricardo Gareca.

¿DÓNDE SERÁ LA DESPEDIDA DE CARLOS LOBATÓN?

Para la despedida de ‘Loba’, el estadio que se escogió para el duelo es el Alberto Gallardo que se ubica en el distrito del Rimac. Además, es el recinto que acoge los juegos en condición de local de Sporting Cristal en la Liga 1.

¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ EL PARTIDO DE DESPEDIDA DE CARLOS LOBATÓN?

Aunque se tiene previsto que la despedida de Carlos Lobatón empiece a las 12.00 p. m., el partido homenaje será a partir de las 2.00 p. m. El canal encargado de pasar la despedida de Lobatón será a través de las señales de Liga 1 y Liga 1 Max.