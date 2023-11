El último domingo, en medio de gran expectativa, se realizó el partido de despedida de Carlos Lobatón, uno de los últimos futbolistas emblemáticos y muy queridos por el hincha de Sporting Cristal. En este contexto, se realizó un encuentro que reunió a varios exjugadores que jugaron con el popular ‘Loba’. Entre ellos, generando bastante sorpresa, estuvo Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien fue protagonista de un momento ameno que generó risas entre los asistentes.

Por qué el “Cuto” Guadalupe no quiso hacer “la de Ronaldinho” en la despedida de Carlos Lobatón

Luego del partido, el exdefensor de Universitario señaló que no hizo su famosa jugada imitando a ‘Ronaldinho’ para no robarse todo el protagonismo de este emotivo partido. ”Quería hacer la de Ronaldinho, pero me desanimé al último. Lo que pasa es que si la hacía...no quería opacar la despedida de Carlos (risas)”, señaló Lucho al canal de la Liga 1 Max.

Asimismo, ‘Cuto’ se refirió a la presencia de su sobrino Jefferson Farfán, quien estuvo presente en el banco de suplentes. “Él siempre para atento a lo que uno hace (risas). Pero contento de que también haya venido en esta despedida de Carlos Lobatón y nos vamos felices por haber estado en un día muy especial para él y toda la hinchada ‘celeste’”.

¿Qué más dijo Luis ‘Cuto’ Guadalupe?

Por último, ‘Gua Gua’ hizo hincapié en el cariño que recibió de la barra de Cristal, esto luego de haber marcado un autogol. “Siempre se juega en serio (risas). Contento. Este es un sueño cumplido de Carlos Lobatón, de despedirse de esa forma, se lo merece. Es asombroso el cariño y el respeto de toda la hinchada de Cristal. Gracias a Dios y a Carlos por la invitación. Nos vamos felices de haber estado en la despedida de un grande”.

Luis Guadalupe: quién es

Luis Guadalupe fue futbolista profesional y tuvo un gran paso por Universitario de Deportes. En el cuadro crema formó parte del tricampeonato (1998-1999 y 2000) tras salir campeón nacional en 1998 y 2000, y es considerado uno de los jugadores más queridos por el hincha merengue debido al carácter con el que defendía a la ‘U’ dentro del campo de juego. Además, también es un confeso fanático del equipo de Ate.

‘Cuto’ también jugó en el extranjero. En 1999, tras una gran campaña con Universitario, fue fichado por Independiente de Avellaneda, uno de los clubes argentinos más laureados y considerado el ‘Rey de Copas’. Sin embargo, sus actuaciones no fueron las mejores, por lo que su estadía fue bastante corta en Argentina.

El exdefensor central también es recordado con mucho cariño de parte de los hinchas de Juan Aurich. Con el ‘Ciclón del Norte’, Guadalupe fue campeón nacional en el año 2011, ganándole la final nada menos que a Alianza Lima.

Asimismo, a nivel selección fue integrante del plantel que ganó la Copa Kirin en 2005. Aquel torneo amistoso se jugó en Japón. ‘Gua gua’ fue internacional con la selección de fútbol del Perú en 16 ocasiones. Hizo su estreno con la ‘Bicolor’ el 7 de marzo de 1996, en un partido ante Bolivia que acabó con una derrota 2-0 ante la escuadra altiplánica.

