En un gesto cargado de emotividad y respaldado por la creciente esperanza de los seguidores de la selección peruana, el líder del Grupo 5, Christian Yaipén, le dedicó una singular canción a Ricardo Gareca. ¿Qué es lo que decía la letra de la composición del joven peruano? En la siguiente nota te podrás enterar de todos los detalles de esta noticia que ha llamado la atención de más de uno.

LA CANCIÓN QUE CHRISTIAN YAIPEN LE DEDICÓ A RICARDO GARECA TRAS PEDIR QUE VUELVA A LA SELECCIÓN PERUANA

En un giro inesperado, el argentino Ricardo Gareca ha vuelto a ocupar los titulares en Perú, no solo por su anunciada participación en la despedida de Carlos Lobatón, sino también por un emotivo gesto del líder del Grupo 5, Christian Yaipén.

Mientras muchos peruanos expresan su esperanza de ver nuevamente a Gareca al mando de la selección, la noticia de la salida de Juan Reynoso ha avivado aún más la especulación sobre el regreso del ‘Tigre’ al equipo de todos.

En un acto que ha sorprendido a miles de seguidores, Christian Yaipén dedicó una canción al entrenador argentino, expresando el deseo de muchos de verlo de nuevo en el banquillo de la blanquirroja.

“Hola profesor, quería cantarle un pedacito de una canción y ojalá se la tome a pecho: ‘Dime cuándo vuelves, alivia mi agonía, mira que sin ti, no existe alegría’”, compartió el líder de la reconocida agrupación en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con una foto de ambos artistas, sugiriendo un encuentro previo entre ellos.

El líder del Grupo 5, Christian Yaipén, le dedicó una singular canción a Ricardo Gareca. (Captura)

Este peculiar gesto de Yaipén refleja el sentimiento compartido por numerosos hinchas peruanos en las redes sociales, quienes se suman al clamor por el retorno de Gareca al timón de la selección.

QUIÉN ES RICARDO GARECA

Ricardo Alberto Gareca es un exfutbolista, entrenador y profesor argentino que se desempeñó como delantero futbolístico. En los últimos años, fue una de las figuras más queridas por la nación peruana debido a que bajo su dirección técnica, la Selección Peruana logró clasificar al mundial de fútbol Rusia 2018.

Con la Selección Peruana, Ricardo Gareca, llegó a cuatro instancias finales desde que asumió el cargo en 2015: medalla de bronce en la Copa América 2015, cuartos de final en la Copa América Centenario, la clasificación a la Copa Mundial de 2018 después de 36 años de ausencia, medalla del subcampeonato en Brasil 2019 y el cuarto lugar en la Copa América 2021.

Ricardo Gareca fue formado en Boca Juniors, debutando con este equipo en 1978. Pasó en 1981 a Sarmiento de Junín donde se destacó como goleador y fue reintegrado a Boca en 1982, permaneció en este club hasta 1984.

Ricardo Gareca también tuvo un breve paso por River Plate, llegó en 1985 al América de Cali, consiguiendo dos campeonatos en 1985 y 1986. En 1989 retornó a Argentina para jugar en Vélez Sarsfield, club del que es hincha e ídolo, y finalizó su carrera futbolística en Independiente de Avellaneda con el que logró la Supercopa Sudamericana 1994.

QUIÉN ES CHRISTIAN YAIPÉN

Christian Johan Yaipén Quesquén es un cantante, productor musical e ingeniero de sonido peruano graduado de la prestigiosa universidad de música de Berklee en 2015. Es el vocalista principal de la orquesta de cumbia Grupo 5. Actualmente ha ganado gran notoriedad por su participación en programas concurso peruanos como jurado.

Si hay algo que se le reconoce a Christian Yaipén es su perseverancia al momento de trabajar. Y es que pese a que mucho se puede creer que ser hijo de uno de los fundadores de la agrupación de cumbia peruana pudiese ser el trampolín para convertirse en el vocalista principal de la banda; ser el hermano menor hizo que los mayores lo inculquen a luchar y aprender a valorar cada logro.

“Cuando alguien me dice, ‘te hacen cantar en Grupo 5 porque eres el hermano menor’, me río, porque hablan sin fundamento. Antes de ser vocalista, durante mucho tiempo hice coros y estuve como bailarín, y me siento orgulloso de eso. Mis hermanos nunca me la pusieron fácil”, confesó en algún momento para Diario El Comercio.

“Cuando quise cantar, me dijeron que antes debía prepararme, estudiar, para no ser un bulto más. Mis hermanos me dijeron: ‘Algún día vas a ser nuestro socio, pero así de regalo no te podemos dar nada’ Y esas palabras me sirvieron de aliciente para poder viajar a Boston, a los 16 años, y luego graduarme”, agregó en la misma entrevista.

Ya en Boston, tampoco es que la haya tenido fácil. Hubo momentos de vacas flacas en las que el cantante no podía costear más sus estudios.

“Viví cinco años solo, estudiando, no fue fácil para nada. A mí me tocó sufrir, había veces en las que no tenía qué comer. No es que porque era del Grupo 5 llamaba para decir: Mándenme plata. Yo también era consciente del sacrificio que estaban haciendo todos. Mi mamá vendió su camioneta para pagar mis estudios.”, indicó en su momento Christian Yaipén.

Llegó un momento en el que se le pasó por la mente dejar sus estudios para dejar de causarle angustia a su familia, sin embargo, Christian Yaipén tuvo que conversar con los directivos de la prestigiosa universidad de música de Berklee para contarles sobre sus talentos y habilidades. Fue un gran momento para resaltar su experiencia como cantante de cumbia en el Grupo 5.

Los directivos le dijeron a Christian Yaipén que prepare una presentación para ver de qué ritmo se trataba. Christian realizó un mix que combinaba los famosos temas “Pagarás” y “Propiedad privada”, un tributo a su papá tocado por puros alumnos de la prestigiosa universidad.

“Cuando ellos ven eso, el mismo vicepresidente de Berklee me dice ‘¿Qué ritmo es ese?’, y yo le respondo que es cumbia tocada al estilo peruano. ‘Guau, eso te va a servir mucho’, me dijo, y me dieron 7.500 dólares de beca por semestre.”, indicó Christian Yaipén, por lo que pudo pagar su universidad y terminarla con gran éxito.

Tras egresar de la prestigiosa universidad de música de Berklee, regresó a Perú para aplicar todos los conocimientos adquiridos en Grupo 5, dándole un aire diferente a la banda hasta posicionarse en lo que es hoy.

En 2020, la revista musical Billboard incluyó a Christian Yaipén en una lista como un «artista de la nueva generación» entre las personas que mantienen en vigencia el género de la cumbia peruana en el ámbito internacional, además de incursionarse en algunos programas televisivos.

QUÉ ES EL GRUPO 5

El Grupo 5 es una banda peruana de cumbia y merengue formada en 1973 en Monsefú, Chiclayo. Sus líderes, actualmente, son los hermanos Yaipén, conformados por Elmer, Andy y Christian, hijos de Elmer Yaipén Uypán, cofundador junto a su hermano Víctor.

A causa de la obtención de diversos premios y otros varios discos de oro por sus producciones discográficas, el Grupo 5 es considerado como el Grupo de Oro del Perú. Es una de las orquestas que influenció la cumbia peruana norteña a finales de los años 1990, junto a Agua Marina y Armonía 10.

En 2020, la revista estadounidense Billboard lo incluyó en su lista «15 Peruvian Artists to Have on Your Radar» («15 artistas peruanos para tener en tu radar»), y lo calificó como «uno de los grupos de cumbia más populares del Perú».