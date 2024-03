Tras perder la categoría en el 2023, Santos FC comenzó una reestructuración interna con el objetivo de volver el próximo año al Brasileirao. Sin embargo, llegar a la meta resulta complicado para el gigante brasileño debido a que encuentra obstáculos en el camino, como la reciente sanción que ha recibido por parte de la FIFA debido a una deuda que mantienen por el millonario fichaje de Christian Cueva en el 2019. Todos los detalles sobre este problema te contamos a continuación.

¿POR QUÉ EL FICHAJE DE CUEVA HA PERJUDICADO A SANTOS ANTE LA FIFA?

A inicios del 2019, Christian Cueva llegó a Santos de Brasil procedente del Krasnodar de Rusia por un préstamo con obligación de compra, que inicialmente ascendía a 7 millones 300 mil dólares. La transferencia absoluta nunca se llegó a concretar debido a que el volante peruano, un año después de su llegada, decidió cambiar de club y vestir la camiseta de Pachuca de México. Teniendo en cuenta que ya no contaba con el jugador en su nómina, el ‘Peixe’ decidió no ejecutar la cláusula de compra.

No obstante, Santos aún debía cancelar la operación de la transferencia, puesto que no lo pagó en su totalidad en un comienzo. Incluso, bajo una nueva administración, el elenco brasileño llegó a reducir la transferencia a 4 millones, pero aun así no cumplieron con el pago.

Debido a esta deuda, la FIFA le impuso una sanción a Santos, el cual consiste en la inhabilitación de inscribir nuevos futbolistas en su equipo masculino hasta que cancelen la deuda, según recoge Infobae Perú del medio brasileño Globo.

¿QUÉ DIJO SANTOS ANTE LA SANCIÓN IMPUESTA POR LA FIFA?

Según informa el diario La República, el presidente del equipo, Marcelo Teixeira, aceptó la sanción que impuso la FIFA y que asumirán el pago de la deuda. “Hay mucho desgaste y eso es comprensible. Si estuviera del otro lado, tal vez estaría actuando de la misma manera. Terminó teniendo una prohibición de transferencia. Cuando llega la prohibición de traspasos, el club solo quiere que el otro, que es el deudor, cumpla con su parte. No hay alternativa”, expresó el directivo para Ge Globo.

Asimismo, si bien reconoció que esta delicada situación afecta el presupuesto del equipo, asumirán las consecuencias. “Pagaremos. Hagámoslo bien y paguemos. No tenemos una fecha límite, pero la estamos reuniendo. Una vez más, perjudicará enormemente al presupuesto, que ya está demasiado comprometido. Pero no hay alternativa. Tenemos que cumplir este compromiso. Cumplir con la obligación. Cumpliremos y pagaremos”, manifestó.

¿CÓMO FUE EL PASO DE CHRISTIAN CUEVA POR SANTOS?

El popular ‘Aladino’ militó en el ‘Peixe’ entre febrero de 2019 y enero de 2020; es decir, menos de 12 meses. El volante peruano solo apareció en 16 partidos con la camiseta alvinegra, en donde no tuvo ningún gol ni asistencia alguna.

Cuando llegó al equipo fue considerado por el entrenador Jorge Sampaoli, pero con el paso del tiempo terminó siendo relegado del primer equipo. Incluso luego de que el DT terminara siendo cesado, ‘Cuevita’ no volvió a ser tomado en cuenta. Este contexto hizo que el jugador decidiera buscar otro equipo.