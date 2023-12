La selección peruana todavía no sabe lo que es ganar en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Con Juan Reynoso como técnico, la Bicolor jugó seis encuentros y sumó los siguientes resultados: cuatro derrotas y dos empates. Sin embargo, pese al mal momento de la Blanquirroja, y las críticas que ha recibido, debutaron jóvenes promesas que han generado expectativa entre los hinchas de cara al futuro: Joao Grimaldo y Piero Quispe. Ricardo Gareca, extécnico de Perú, se animó a darles unos consejos.

En entrevista con con los periodistas Mauricio Loret de Mola y Michael Succar, el ‘Tigre’ fue consultado sobre el presente de ambos jugadores. “Claro, se le ve (Quispe). Eso es algo fundamental, la actitud, la rebeldía... Lo demás estará en él. Es muy importante que aquellos jugadores que salen, ahora estaba escuchando que Grimaldo tiene posibilidades afuera, si se van afuera, no hay que permitir que vuelvan”.

Asimismo, el ‘Flaco’ detalló cuál debe ser el perfil del jugador peruano que vista la camiseta de la selección peruana. “La más cómoda es quedarse en Perú: por la comida, mi familia, mis amigos, se vive de primera. ¿Eso son los futuros jugadores de selección? El futuro jugador de selección tiene que ser el que se va a un clima con 0 grados, aguanta el idioma, se incorpora a otro grupo (....) Hay que imponerse: me quiero quedar y quiero aprender el idioma. La selección se tiene que alimentar de esos jugadores”.

Por último, el entrenador argentino se refirió a la posibilidad de volver a dirigir al equipo de todos. “No le encontraría sentido a que Perú nos busque después de perder seis partidos. No es que no quiera volver al país o dirigir a la selección. Lozano y Oblitas nos conocen, pero ellos apostaron por un cambio. No le encontraría sentido”.

¿La selección peruana podría perder los dos puntos que sumó en las Eliminatorias?

La quita de puntos se daría por los hechos presentados después de finalizar el Perú vs. Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias. Según informa ADN Radio, se habrían presentado múltiples insultos racistas de los aficionados peruanos hacia los jugadores venezolanos. Además, también hacen hincapié en el registro migratorio que hizo la Policía Nacional del Perú a los hinchas de la Vinotinto.

Asimismo, también se detalla que habría ocurrido hechos de violencia de parte de los miembros de la PNP contra los jugadores de Venezuela. En este contexto, de acuerdo a lo señalado por Globoesporte, la FIFA todavía se encuentra en plena recolección de detalles para hacer oficial un informe sobre lo sucedido. En este contexto, el castigo estaría relacionado con una resta de unidades en la tabla de posiciones para Perú. Aunque claro, también está la posibilidad de que solo se ejecute una sanción económica.

¿Cómo quedó el partido entre Perú y Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias?

En un duelo que generó bastante expectativa, Perú y Venezuela igualaron 1-1 en Lima por la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Yoshimar Yotún se encargó de abrir el marcador con un potente cabezazo. Luego, Jefferson Savarino igualaría las acciones en el segundo tiempo.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.