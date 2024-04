¿Qué jugadores representó Diego Rebagliati en su faceta como agente?

Desde hace algunos días, Diego Rebagliati se encuentra en el ojo público debido a unas fuertes acusaciones de Jean Deza, quien indicó que él se llevaba 500 dólares mensuales de su sueldo. Ante ello, el hombre de prensa no dejó pasar la oportunidad para contar su versión y explicar acerca de toda esta situación. Todos los detalles sobre sus declaraciones en la siguiente nota.

¿QUÉ LE DIJO DIEGO REBAGLIATI A JEAN DEZA?

Diego Rebagliati brindó una entrevista al programa ‘La fe de Cuto’ que se transmite en YouTube para revelar ciertas cosas que se vienen hablando respecto a él durante los últimos días. Así también aprovechó la ocasión para responder a Jean Deza sobre la fuerte denuncia que realizó en el mismo espacio digital.

“De lo que menciona Jean, es algo de 2012, 2013, y no tengo ningún problema en reconocerlo, más allá de que ni siquiera me acuerdo de los detalles. Estamos hablando de más de 12 o 13 años. No tengo por qué no creer lo que él dice, porque probablemente era parte de un arreglo, porque, si incluso yo pasaba recibo por honorarios, había un impuesto que pagar”, dijo la figura de Movistar Deportes.

“El monto del que habló Jean, para mucha gente, 500 dólares es un montón, pero para los negocios que se manejan en el fútbol no es una cantidad importante, pero era parte de los acuerdos que se tenían con los distintos jugadores. No es verdad eso de que yo soy periodista y empresario, eso lo niego tajantemente y reto a cualquiera a que me ponga un ejemplo en donde yo he ido a algún dirigente. Jean se equivoca”, agregó.

¿CUÁLES SON LOS JUGADORES QUE REPRESENTÓ DIEGO REBAGLIATI?

En el mismo programa de Luis ´Cuto´ Guadalupe, el comentarista deportivo confesó que tuvo la oportunidad de representar a grandes futbolistas, ya sea José Carlos Fernández, Paolo Hurtado y André Carrillo, considerando esa etapa como muy complicada.

“Fue una etapa complicada porque los jugadores somos muy jodidos. De todo de lo que he hecho en el fútbol, es lo que menos me gustó. Estoy mucho más feliz haciendo lo que hago hoy que en esa época”, indicó.

“Los jugadores son muy pocos fieles para los representantes. En su momento a André Carrillo, Paolo Hurtado y a ‘Zlatan’ Fernández, pero con idas y vueltas. A veces eres representante desde muy chico de un jugador y a veces simplemente vas haciendo intermediación”, añadió para dicho medio.