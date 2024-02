Ricardo Gareca llegó a un acuerdo contractual con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para que asuma la dirección técnica de la Selección de Chile. Esta designación no cayó nada bien en algunos fanáticos peruanos, puesto que si bien recuerdan al argentino con cariño por permitirles ver de nuevo a su selección en un mundial, se sintieron traicionados de que continúe su carrera con el clásico rival de Perú.

Una de las personas que expresaron su pesar de que el ‘Tigre’ se uniera a ‘la Roja’ fue el escritor peruano Jaime Bayly, quien utilizó su programa de YouTube para calificar su decisión como una traición, además de resaltar que el argentino podía haber firmado por cualquier selección menos por la chilena, porque en el fútbol y en la vida hay “códigos y lealtades”.

Respecto a estas declaraciones fue consultado recientemente Ricardo Gareca, quien respondió de manera breve y calmada para evitar generar polémica. A continuacion, te contamos qué fue lo que dijo.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE LA OPINIÓN DE JAIME BAYLY?

En conversación con Radio Cooperativa, Ricardo Gareca fue consultado por las declaraciones que brindó el periodista peruano, pero lejos de generar controversia, el entrenador argentino simplemente atinó a expresar su admiración por el escritor de 58 años.

“Jaime Bayly es un periodista que admiro. Por la capacidad intelectual y de análisis que tiene, lo he seguido mucho. En la pandemia, también. Pero bueno, por los comentarios que me llegaron, se ve que no le gustó la decisión que tomé y forma parte de la opinión de él”, manifestó el ‘Tigre’.

Respecto a las opiniones que pueden tener sobre él, señaló que las entiende, pero que prefiere dejarlas de lado y continuar con su carrera, según recoge el diario La República.

“En cuanto a las opiniones, no soy de comentar porque, en general, somos materia opinable. Hay a quienes les gusta y a quienes no. Entonces no me meto en contra de las opiniones, son muy particulares. Prefiero seguir con mi carrera y no opinar de quien opina contra mí”, concluyó.

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE JAIME BAYLY SOBRE RICARDO GARECA?

Jaime recriminó a Gareca por haber aceptado dirigir al clásico rival de Perú. “Creo que Gareca ha traicionado a los hinchas peruanos, y me incluyo. Hay rivalidades históricas que uno tiene que respetar. Gareca podría ser entrenador de la selección argentina”, dijo el comunicador a través de su canal de YouTube.

Asimismo, el escritor añadió: “Gareca podría ser entrenador, tranquilamente, de la selección uruguaya, de la selección colombiana, de la selección ecuatoriana, de la selección de Costa Rica, de la selección de Brasil. Y yo no me hubiera sentido traicionado”.

Por último, Bayly destacó que no tiene rencor a Chile, pero sí le molesta que el estratega no haya respetado códigos: “Había una y solo una selección en el mundo con la que Gareca, después de Perú, no podía comprometerse, y esa es la selección de Chile. Insisto, no porque yo odie a Chile: yo no odio a Chile. No porque yo esté atizando irresponsablemente el rencor de los peruanos contra los chilenos; yo nunca he creído en eso. Pero en el fútbol como en la vida hay códigos, hay lealtades”.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ GARECA COMO ENTRENADOR DE CHILE?

El popular ‘Tigre’ asumirá el mando de la ‘Roja’ por primera vez en un amistoso contra Francia. El partido llevará a cabo el próximo martes 26 de marzo a las 5 de la tarde (hora chilena). Este encuentro se desarrollará en Francia, precisamente en el Orange Veledrome, estadio donde ejerce de local el Olympique de Marsella.

Posteriormente, el entrenador argentino tendrá su primer partido oficial con Chile en la Copa América 2024 contra nada más y nada menos que la selección peruana. El cotejo de Chile vs. Perú se desarollará en el AT&T Stadium, recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas (Estados Unidos), el próximo 21 de junio a las 9:00 de la noche en Chile, mientras que en Perú se llevará a cabo a las 7:00 de la tarde.

Luego, en setiembre, el ‘Tigre’ tendrá la responsabilidad de poner en un buen camino al cuadro chileno cuando vuelvan a disputar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando enfrenten en una nueva doble fecha a Argentina y Bolivia.