Ricardo Gareca es uno de los técnicos que hizo historia en Perú. El argentino llevó a la selección peruana al Mundial de Rusia 2018, un momento inolvidable, pues la Blanquirroja no participaba una Copa del Mundo tras 35 años. En esta etapa tuvo a Nolberto Solano como parte de su comando técnico. A propósito de ello, ‘Ñol’ fue entrevistado recientemente y le consultaron si aceptaría ir con el ‘Tigre’ a Chile. Aquí te contamos qué dijo.

¿Se iría al clásico rival? Nolberto Solano dijo esto sobre ir al comando técnico de Chile si es que lo llama Ricardo Gareca

En un diálogo con Carolina Salvatore en “De Taquito”, ‘Ñol’ confesó cuál sería su reacción si es que el ‘Flaco’ decidiera llamarlo para que forme parte de su equipo de trabajo en la ‘Roja’.

“Creo que Ricardo es inteligente, por eso no me llamó nunca. Desearle lo mejor, pero no contra Perú. Es difícil, pero mira, yo creo que sí. Lo que pasa que uno dice oportunidades en el trabajo, oportunidades y uno es profesional. Si me llaman para trabajar, hay que ir a trabajar”, indicó el exNewcastle.

Nolberto Solano y el por qué no habría sido considerado por Gareca para ser su asistente en la selección de Chile

“Siempre nos hemos llamado para saludarnos por fiestas, como siempre ha quedado una amistad, un cariño inmenso y un agradecimiento hacia hacia él”, dijo en primera instancia el popular ‘Ñol’ a Depor.

Asimismo, el exUniversitario añadió: “Estuvimos cerca de ir a Bahréin, me quiso involucrar en el comando técnico, pero yo supongo, por obvias razones, te imaginas, no sé si Perú aceptaría a un chileno en el comando técnico de alguien, y Chile aceptaría un peruano ahí. La verdad que no sé, nunca hablamos de esto, pero a veces no hay que hablar para entender las cosas”.

Por último, Solano hizo hincapié en lo que hubiera sido formar parte de dicho reto. “Hubiera sido un compromiso difícil. Uno quiere seguir en el fútbol, trabajar con un comando técnico, pero viene todo este morbo que después se arma con el fútbol es complicado. Pero no, Ricardo no es nuestro enemigo, va a ser nuestro rival ahora. Hay que tratar de bajarlo”.

La particular comparación que hizo Ricardo Gareca entre Perú y Chile

El argentino detalló que, a comparación de lo que fue su llegada a Perú, en el que siempre estuvo al mando de la Blanquirroja desde la primera jornada de las Clasificatorias, esta vez iniciará a trabajar en una selección con una Eliminatoria comenzada.

“Ahora vengo con un proceso comenzado, en el otro (Perú) yo arranqué el proceso. Lo que me interesa es adaptarme lo antes posible. Llegarle al jugador y al equipo de forma inmediata”, comentó el argentino en su momento.

Asimismo, el exfutbolista manifestó el gran cariño y agradecimiento que tiene por el pueblo peruano, el cual siempre le manifiesta sus mejores deseos por redes sociales. “Solo tengo palabras de agradecimiento a Perú por el trato que me han dado”.