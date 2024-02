Jorge Fossati ya viene trabajando como nuevo técnico de la selección peruana. El entrenador uruguayo presencia en vivo los partidos de diversos equipos de la Liga 1 y está completamente avocado a lo que es su nuevo cargo como estratega de la Bicolor. Sin embargo, es innegable que el ‘charrúa’ le tiene cariño a Universitario, club con el que salió campeón nacional de Perú en la temporada pasada. Por ese motivo, el exLDU vivió un momento especial con un hincha crema que se volvió viral.

Viral: Jorge Fossati le canta Happy Birthday a hincha de Universitario y habló “sobre la 28″ del elenco crema

El técnico de la Blanquirroja se encontraba en el mismo restaurante en el que un fanático de la ‘U’ celebraba su cumpleaños 28. El entrenador se acercó para saludarlo, felicitarlo y dedicarle unas emotivas palabras. Además, también le cantó Happy Birthday.

“Está bien. Este año la 28″, le responde Fossati al seguidor merengue, quien se mostraba muy emocionado por haberse encontrado al técnico que logró sacar campeón al cuadro de Ate en el 2023. Este título significó una alegría muy grande para los hinchas cremas.

¿Cuáles fueron los números de Jorge Fossati en Universitario?

Los números de Fossati al mando de Universitario fueron más que positivos: dirigió 42 encuentros, ganó 25 veces, igualó 9 y perdió en 8 oportunidades, sumando un total de 84 puntos (66.7% del total).

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre una posible clasificación de la selección peruana al Mundial 2026?

La selección peruana se encuentra en una posición estadísticamente irreversible. Con seis partidos jugados, solo anotó un gol y sumó un punto, con lo cual se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones a falta de 12 partidos por jugar.

A pesar de este desalentador panorama, el experimentado técnico se encuentra convencido de que la selección pueda meterse entre los primeros siete lugares y clasificar a la Copa Mundial de Estados Unidos/Canadá/México 2026.

“Si yo no estuviera convencido que se puede... loco no soy. Este yo o este quien sea, ¿cómo vas a descartar? Falta mucho”, expresó el técnico de 71 años. Además, resaltó que ir a la selección es un privilegio y no hay ningún club, en ningún país, que sea más importante que la selección. “Eso es lo que puedo contestar, porque esa es mi forma de toda la vida”, exclamó.

¿Cómo influyó Juan Carlos Oblitas para la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana?

Según recoge Infobae, el entrenador charrúa reveló que el popular ‘Ciego’ le generó confianza al expresar que era el “idóneo” para reemplazar a Juan Reynoso. “El diálogo con Juan Carlos Oblitas fue fundamental. En primer lugar, porque es un colega con tanta o más experiencia que yo y para mí es un halago que un técnico de su trayectoria piense que soy el idóneo para conducir en este momento a la selección”, declaró Fossati.

Como se recuerda, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, viajó a Uruguay para conversar con Jorge Fossati personalmente y convencerlo de asumir el cargo de director técnico de la selección peruana.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.