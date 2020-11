Se puede definir al saludo como un gesto, palabra o cualquier otro acto comunicacional entre dos o más personas. Este 21 de noviembre celebramos el Día Mundial del Saludo o World Hello Day, fecha propicia para no olvidar este elemento básico y fundamental en la comunicación de los seres humanos.

¿Cómo surgió la celebración de este día?

El “Día Mundial del Saludo” se estableció años atrás por iniciativa de los hermanos norteamericanos Brian y Michael McCormak, quienes formaron parte del grupo pionero destinados a recuperar el saludable hábito de saludar. La propuesta de los McCormak tuvo un inmediato y masivo respaldo de educadores, políticos, intelectuales, religiosos y artistas.

Durante el primer año quince países expresaron su apoyo a esta magnífica idea. De esta manera surgió el World Hello Day, para que el mundo celebre el saludo como expresión y símbolo de comunicación entre las personas, promoviendo la paz.

5 saludos sin contacto físico que ya existen en el mundo

Este año, debido a la pandemia del nuevo coronavirus muchos hábitos han cambiado en el mundo, como lo es el saludo. Las personas han tenido que cambiar el apretón de manos y el abrazo por gestos de menor riesgo de contagio, como chocarse los pies, codos o darse los cinco en el aire. Sin embargo, en algunas culturas, ya existían saludos sin contacto, que son el resultado de tradiciones muy arraigadas, y no exclusivamente de un protocolo de pandemia.

El namasté de la India

El “namasté” de la India va mucho más allá del gesto de palmas unidas apuntando hacia arriba. En la cultura popular occidental, este saludo suele utilizarse fuera del contexto cultural y de forma inapropiada, a mundos de distancia de sus antiguos orígenes espirituales. En la actualidad, el término se imprime en bolsas de tela y camisetas, y se pronuncia al final de las clases de yoga.

El wai en Tailandia

Este saludo típico de Tailandia, también consiste en inclinar suavemente la cabeza con las manos juntas, lo que pone en evidencia la influencia del hinduismo y el budismo en la cultura tailandesa pasada y presente.

Además de utilizarse en la práctica espiritual y como saludo, el wai tailandés también se realiza en la danza, a la hora de pedir disculpas e incluso para evitar ataques por parte de alguien.

La reverencia en Japón

La reverencia, que comenzó como una práctica exclusiva de la nobleza hace más de mil años, hoy es el saludo no verbal más común de Japón. La reverencia japonesa actual no es exactamente igual a la que se usaba en el pasado. Mika White, directora general de Chapter White Inc., una empresa de marketing con sede en Hiroshima, afirma que “en la reverencia moderna, la gente use este lenguaje corporal para saludarse”.

El componente clave de la reverencia japonesa sigue intacto: inclinar la cabeza hasta un grado que coincida con el mensaje que pretendes enviar.

White explica que, para saludar, el torso debe estar doblado 15 grados respecto de las caderas. “Para honrar a un superior o saludar a un cliente, debe estar a 30 grados. Para mostrar tu dolor, respeto o disculpas más profundas, a 45 grados”.

El saludo en Zambia

En el país africano de Zambia hay tres tipos de saludos. El primero está destinado a los ancianos: pones una mano en el pecho y la otra en el estómago mientras haces una reverencia. El segundo es exclusivo para los suegros: de cuclillas frente a ellos, aplaudes.

Con el tercero saludas a las personas en general. Aplaudes al mismo tiempo que pronuncias “mulibwanji” (hola) o “mwakabwanji” (buenos días).

El salaam del islam

Si bien muchos salaams (saludos) implican formas de contacto (es común que los miembros de las comunidades musulmanas del mismo género o familia se saluden con un apretón de manos, un abrazo y varios besos en las mejillas), el contacto físico no es obligatorio.

Los jordanos se colocan la mano derecha (o ambas) en el lado izquierdo del pecho, donde está el corazón, mientras dicen “as-salamu alaikum” (que la paz esté contigo). Para el islam, el corazón es un órgano sagrado porque allí se halla el alma y la vida espiritual de cada individuo. Por ende, quien ubica su mano en el corazón indica que la bendición está en su interior y desea que el otro también la tenga.

