Dormir bien implica obtener múltiples beneficios para nuestra salud: mejora la memoria, protege el corazón, reduce la presión, incrementa la creatividad, entre otros. Por esa razón, tomar conciencia sobre este hábito es de suma importancia, por lo que existe una fecha especial para celebrarla: el Día Mundial del Sueño , el cual se festeja todos los 19 de marzo.

Este 2021, este día conmemorativo se llevará a cabo bajo el lema de ‘Sueño regular para un futuro saludable’. Con esto, se hace un llamamiento a todos los profesionales del sueño para instruir a la población sobre la trascendía de este y mejorar así la salud mundial.

¿Por qué más se celebra el Día Mundial del Sueño?

Además de lo explicado, también busca es tratar las causas y síntomas de la falta de sueño, un problema que, si no es tratado a tiempo, podría traer consigo serios problemas de salud. No hay que subestimar la mala costumbre de no dormir nuestras horas completas. Un buen descanso es necesario para comenzar de la mejor manera el día siguiente.

Para comprender mejor cómo tener un sueño regular y sano, es necesario diferenciar que hay dos procesos que afectan a la calidad del sueño:

-La regulación circadiana que tiene que ver con nuestro reloj interno, donde influyen la luz y la -melatonina.

-El control homeostático que es el proceso que promueve el sueño en función del tiempo anterior que pasamos despiertos, y que tiene mucho que ver con las siestas.

¿Qué sucede si no se tiene un sueño reparador?

Si no se produce el descanso recomendado, es casi seguro que nuestro organismo comience a experimentar una serie de variantes y alteraciones: trastornos en el sistema nervioso, endocrino e inmunológico, que conllevarán a otras complicaciones más graves y que están asociadas a las llamadas enfermedades degenerativas.

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19: Minjus ratifica que Fase 2 de vacunación incluye a los 87.000 presos y 11.000 trabajadores del INPE

TE PUEDE INTERESAR