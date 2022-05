El pasado 25 de abril, Elon Musk llegó a un acuerdo con la directiva de Twitter para comprar la plataforma digital por 44.000 millones de dólares. La adquisición se suma a sus otras potentes compañías tecnológicas del millonario como Tesla o SpaceX.

Ahora bien, mientras se encuentra en proceso para hacerse con el control total de la red social, el magnate tecnológico explicó este martes que revertirá el veto impuesto hace más de un año al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Creo que fue una decisión moralmente mala, para ser claros, y tonta en extremo”, aseguró Musk en el marco de un evento sobre el Futuro del Automóvil organizado por el Financial Times. “Fue un error. Alienó a una gran parte del país y no resultó finalmente en que Trump no tuviera voz”.

Musk reiteró su posición contraria a las prohibiciones permanentes, señalando que tal decisión socava la confianza de los usuarios de Twitter.

“Si hay tuits que son incorrectos y malos deberían ser borrados o invisibles”, argumentó. “Una suspensión es apropiada, pero no una prohibición permanente”.

¿Trump está dispuesto a volver a Twitter?

Preguntado por la posibilidad de regresar a Twitter, Trump aseguró a finales de abril que no tenía intención de volver a usar la plataforma, que en su momento usó como herramienta para amplificar sus mensajes y esquivar la fiscalización de la prensa.

En su lugar, el expresidente dijo que se quedará en Truth Social, la fallida plataforma que lleva meses tratando de impulsar.

Cabe recordar que la cuenta del líder republicano fue bloqueada por la plataforma después que la utilizara para alentar a la insurrección de una turba de seguidores ultraderechistas contra el Capitolio de Washington, un asalto a la democracia de EEUU con la que se pretendía frenar por la fuerza la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

Elon Musk contra la izquierda

El hombre más rico del mundo aseguró que la adquisición de Twitter no responde a la voluntad de obtener más poder, sino a una cruzada para que la red social tenga una posición más absolutista sobre la libertad de expresión.

Su toma de control, que podría efectuarse dentro de unos seis meses, podría significar en un golpe contra las políticas de moderación de contenido con las que se ha tratado de reducir el contenido de odio y la desinformación.

Este lunes denunció que, según él, Twitter tiene un “fuerte sesgo izquierdista” porque su sede central se encuentra en la ciudad de San Francisco. Musk ha asegurado durante la charla que la plataforma necesita equilibrar esa balanza ideológica.

Sin embargo, en las últimas semanas ha intensificado sus habituales ataques contra causas progresistas, sindicatos y organizaciones en favor de los derechos humanos, así como ha amplificado los mensajes de conocidos conspiranoicos de extrema derecha.

La decisión de bloquear a Donald Trump, que la directiva de Twitter justificó como “riesgo de incitación a la violencia”, fue polémica. Y es que aunque la ley ampara que, como empresa privada, la plataforma decida cómo regular esa ágora digital, el bloqueo de Trump evidenció el poder desregulado de este tipo de compañías para moldear el debate público.

Fuente: El Periódico