Gran polémica generó en las últimas horas las declaraciones de Cristian Díaz, extécnico de la San Martín, quien aseguró que había firmado un contrato con la directiva de Alianza Lima para convertirse en el flamante reemplazo de Alejandro Restrepo. Sin embargo, según lo comentado por el argentino, pese a que renunció al Deportivo Morón de su país por llegar a la institución íntima, no tuvo más comunicación con nadie del cuadro victoriano.

Cristian Díaz tras su fallida llegada a Alianza Lima: “Somos tres personas que nos quedamos sin trabajo”

El entrenador señaló que la pésima gestión de Alianza provocó que tanto él como parte de su comando técnico se hayan quedado sin trabajo. “Ayer con todo firmado, y a la espera de los pasajes, empezaron a pasar cosas raras, hoy no tengo trabajo”, comentó Díaz en entrevista con Doble Amarilla DSPORTS RADIO.

Asimismo, en entrevista con el periodista Sandro Bazán, el técnico añadió: “Alianza no me llamó hasta hoy. Vamos a ver si presentan a otro técnico para actuar conforme a las recomendaciones del abogado con el acuerdo que tenemos y enviamos al club”.

¿Qué más dijo Cristian Díaz?

Por último, Díaz insinuó que tomará otras medidas en caso no haya solución. “Alianza dejó a 3 personas sin laburo (trabajo) y ahora haremos lo que procede con todos los documentos que tenemos. No voy a esperar unos días y actuaremos rápido”.

El mensaje de Alejandro Restrepo a los hinchas de Alianza Lima tras su salida del club

Alejandro Restrepo se despidió de los hinchas de Alianza Lima a través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, tras su salida como entrenador del equipo.

En su publicación, Restrepo expresó su tristeza por no haber logrado los objetivos importantes que se había propuesto al llegar al club, pero destacó que siempre trabajó con profesionalismo, dedicación y pasión. Agradeció a todos los jugadores, miembros del comando técnico, staff, área administrativa, directivos, medios de comunicación y, especialmente, a la hinchada blanquiazul, por el apoyo recibido durante su tiempo en el club.

El mensaje de Restrepo también reflejó su profundo cariño hacia Alianza Lima, mencionando que se va agradecido y deseando éxitos a toda la familia blanquiazul. Aunque no se sabe cuál será su próximo destino, Restrepo insinuó que podría tomarse unos días de descanso antes de decidir su siguiente paso.

Quién será el reemplazante de Alejandro Restrepo

Tras la destitución de Alejandro Restrepo como director técnico de Alianza Lima, el equipo ‘blanquiazul’ se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador. Mientras se barajan nombres, como el de Christian Díaz, todavía no hay nada concreto y es probable que el proceso de selección del nuevo DT tome varios días. Sin embargo, el equipo no puede permitirse esperar tanto tiempo, ya que este martes 30 de julio enfrentarán a Unión Comercio en el estadio Alejandro Villanueva, en un partido crucial en el que necesitan sumar tres puntos para no complicarse en la disputa por el Torneo Clausura.

En este contexto, Diego Ortiz, actual entrenador de la Sub 17 de Alianza Lima, ha sido designado para asumir el mando del equipo de manera interina. Ortiz, quien trabaja en la institución desde 2019, ha desempeñado roles como coordinador de metodología y entrenador de las categorías Sub 13, Sub 14 y Sub 15. Con una trayectoria de cinco años en el club, Ortiz estará encargado de dirigir al equipo en el crucial encuentro contra Unión Comercio, mientras la directiva continúa con la búsqueda de un reemplazo permanente para Restrepo.