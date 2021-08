Estrenado ya el capítulo 75 de Dragon Ball Super, Goku, amigos y enemigos regresan para continuar con las aventuras de la más grande creación de Akira Toriyama. De la mano del mangaca Toyotaro, el arte de la saga ha tomado un rumbo atractivo y ya se puede ver en español a través de una aplicación.

Para felicidad de sus seguidores, la franquicia continúa elaborando sus mangas, el mismo que se publica gratis y en simultáneo por Manga Plus. Sin un costo adicional, también podrás disfrutarlo y leer sin problemas a través del navegador.

¿Cuándo se estrena Dragon Ball Super #75?

A través de la misma plataforma, se dio a conocer que el episodio 75 de Dragon Ball Super y que se podrá leer desde la web oficial u otras aplicaciones desde el 18 de agosto a las 10 a. m. (horario de Perú), por lo que ya se encontraría disponible tanto en su versión en inglés, japonés y español.

¿De qué se trata Manga Plus?

Para los más entusiastas de los manga shonen, Manga Plus ha tomado la iniciativa y se dispone a ir más allá de Dragon Ball Super en un servicio gratuito donde podrás disfrutar de una variada lista de títulos de la misma categoría.

Entre sus principales atractivos se encuentran los del lector Shueisha como Naruto, One Piece, Boruto, Dragon Ball, My Hero Academia, Bleach, Death Note, Black Clover, The Promised Neverland, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen y hasta Haikyu, los cuales estrenan sus capítulos en Manga Plus.

Eso sí, tomen sus precauciones que cada cierto tiempo son eliminados algunos episodios.

VIDEO RECOMENDADO

Después del estreno de "Dragon Ball Z: Kakarot" en el 2020, sus desarrolladores ya han lanzado tres DLC's (Contenidos descargables) para mejorar la experiencia de juego y horas de diversión, conoces las razones de por qué debes probar este videojuego. (Fuente: América TV)