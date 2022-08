En tan solo tres días se estrenará la tan esperada película de la famosa saga de Akira Toriyama, “Dragon Ball Super: Super Hero”. Este film se proyectará en los cines del Perú y Latinoamérica desde el 18 de agosto. Desde la conferencia de prensa del 11 de agosto se conocen algunos detalles sobre los actores de voz que le darán vida a los personajes favoritos de la franquicia.

Como se sabe, la conocida voz de Gohan era interpretada para Latinoamérica por Luis Alfonso Mendoza, quien fue asesinado en 2020. Este actor de voz ya tiene un reemplazo en el elenco de voces, se trata de Luis Manuel Ávila. Este actor es conocido por su interpretación de ‘Junior’ en la exitosa comedia mexicana “La Familia P.Luche”. El casting fue realizado por Eduardo Garza.

Ávila contó los detalles del día en que le confirmaron su participación en el elenco. “Lo primero que siempre hago es llorar cuando algo me pasa. Yo sí me dejo ser, desde niño he hecho eso. Entonces, sí lloré de la emoción. Pero fue más emocionante, la verdad, cuando Lalo me llamó al casting. Yo me enamoro del proceso, no del resultado, el proceso es una ‘cereza en el pastel’. Pero el hecho de que me hayan permitido estar tan cerca de voces tan conocidas, tan fuertes, compañeros que estuvieron dentro del casting, con eso ya era feliz. Y a partir de ello la emoción crece cada vez, y luego las reacciones de los fans, todo lo que me han puesto en redes sociales, la verdad sí, yo chillo de todo”, dijo el artista durante la rueda de prensa.

¿Quiénes conforman el elenco de “Dragon Ball Super: Super Hero”?

Gohan interpretada por Luis Manuel Ávila

interpretada por Luis Manuel Ávila Goku interpretada por Mario Castañeda

interpretada por Mario Castañeda Piccolo interpretada por Carlos Segundo

interpretada por Carlos Segundo Vegeta interpretada por René García

interpretada por René García Bulma interpretada por Rocío Garcel

interpretada por Rocío Garcel Krillin interpretado por Eduardo Garza

interpretado por Eduardo Garza Trunks interpretado por Sergio Bonilla

interpretado por Sergio Bonilla Videl interpretada por Carola Vázquez

interpretada por Carola Vázquez Pan interpretada por Circe Luna

interpretada por Circe Luna Dr. Hedo interpretado por Miguel Ángel Ruiz

interpretado por Miguel Ángel Ruiz Gamma 1 interpretado por Mark Winslow

interpretado por Mark Winslow Gamma 2 interpretado por Alan Fernando Velázquez

interpretado por Alan Fernando Velázquez Magenta interpretado por Octavio Rojas

interpretado por Octavio Rojas Carmine interpretado por Beto Castillo

¿En qué países estará disponible “Dragon Ball Super: Super Hero”?

Desde el jueves 18 de agosto en los cines de los siguientes países y territorios latinoamericanos:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Centroamérica

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Sinopsis de“Dragon Ball Super: Super Hero”

Son Goku destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora, ciertos individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos: Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se autoproclaman “superhéroes” y deciden atacar a Piccolo y a Gohan. ¿Cuál es el objetivo de la nueva Patrulla Roja? Ante un peligro inminente, ¡llega el momento del despertar del Superhéroe!

Como se recuerda, “Dragon Ball” es un manga original de Akira Toriyama que empezó a serializarse desde 1984. La popularidad de este shonen le permitió convertirse en anime en 1986. Tres años después, en el año 1989, se lanzó una segunda parte de 291 capítulos: “Dragon Ball Z” y ya en 1996 se estrenó “Dragon Ball GT”, un anime producido por Toei Animation. Pese a este cierre en TV, el manga se siguió publicando.

Luego, en 2014 Toriyama regresa a trabajar en su obra cumbre y lanza “Dragon Ball Super”, una historia que empieza luego de la derrota de Majin Boo. Este anime cuenta con 131 episodios. Todo este desarrollo para TV vino acompañado de una serie de películas que profundizaron en la saga y el universo de aventuras de los guerreros ‘saiyajines’ y sus amigos.

En esta nueva película se cuenta con la dirección de Tetsuro Kodama y la activa intervención de Akira Toriyama.