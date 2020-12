Tras quedar igualados Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el marcador global 3-3, luego de disputar los dos partidos por el título nacional del fútbol peruano en 1998, el campeón se tuvo que definir por la tanda de penales.

El arco sur del viejo Estadio Nacional fue el elegido para definir al campeón nacional de aquel año. German Carty fue el encargado de patear el cuarto penal para el elenco celeste; sin embargo, su disparo lo atajó Óscar Ibañez con sus pies. El rostro de Carty era de tristeza y resignación, mientras que el arquero crema arrodillado celebraba de manera efusiva su atajada. Luego de aquella escena, el elenco crema solo dependía de Eduardo Esidio para obtener aquel título.

Esidio fue quien pateó el quinto penal para Universitario. Mientras se dirigía a disparar la pelota, agarró su cintura esperando que el árbitro le diera la señal para rematar, corrió y lanzó un disparo al palo derecho de Óscar Ferro, quien no pudo evitarlo y el cual se convirtió en el gol del título nacional para el elenco crema.

El brasileño tras anotar el gol (4-2) corrió hacia la banderola del córner, se arrodilló en el césped y comenzó a agradecerle a Dios. Sus compañeros corrieron hacia él para abrazarlo. Juan Pajuelo como Eduardo Esidio, luego de un llanto desconsolador y darse un fuerte abrazo, mostraron orgullosos el polo con la frase: “Yo amo (corazón) a Jesús”.

Todo eso sucedió hace 22 años y hoy, desde Sao Paulo, Eduardo Esidio le cuenta a El Comercio cómo se vivió esa final y otras experiencias más que vivió con la camiseta de Universitario donde consiguió el recordado tricampeonato.

¿Cómo se dio tu llegada a la ‘U’?

Mi llegada al Perú fue en 1997 para el club Alcides Vigo de la Policía y tras unos goles desperté el interés de la ‘U’. Mis celebraciones de goles siempre miraba al cielo y agradecía a Dios porque él era responsable de que pueda estar dando alegrías a más de la mitad del país por nuestra ´U´.

¿Cómo fue tu relación con tus compañeros de aquel entonces?

Una amistad que empezó fuera de la cancha y nos facilitó dentro de los camarines, hotel y concentración. Una amistad sincera y verdadera que perdura hasta hoy con el ‘Puma’ Carranza , ‘Chemo’ Del Solar, Juan Pajuelo, Edson Domínguez, Farfán, Guadalupe en fin. Todos nos llevamos muy bien

¿Qué recuerdos tienes de aquella final de 1998 donde conseguiste el título nacional con Universitario?

Una gran final muy linda que tuve en mi vida. Cuando yo llegué a la U se cumplió un sueño de llegar a un gran equipo con una hinchada linda y que alentaba durante todo el tiempo de juego. También pasaba que no era campeón como hace cinco años y jugamos aquella final tras ganar el Apertura y Cristal el Clausura. En aquella final se tuvo que disputar el título por penales y cuando acaba el juego Piazza me pregunta si puedo patear el último penalty y le dije que sí.

Cuando empieza los penales y llega el turno de German Carty antes de mi e Ibañez lo tapa. Era mi turno, el penal decisivo, te comento que de la media cancha hasta la pelota no escuche nada lo que se decía en un estadio lleno, solo vi donde iba a poner la pelota. Marqué el gol y salí corriendo con las manos hacia arriba agradeciendo a Dios por el premio que me dio saliendo campeón y compartí con todos mis compañeros e hinchada esta alegría.

¿Y en qué pensabas durante ese trayecto para patear el penal?

Pensaba que Dios es maravilloso porque me había dado esta gran oportunidad de salir campeón con esta camiseta.

¿Y cómo fue esa celebración post título?

Celebramos en el camarín y en hotel bastante. Pude llamar a la familia más tarde para compartir alegrías de la conquista.

¿Le dijiste algo a tu primo Nilson tras ganarle el título en Perú?

Nilson salió expulsado y solo lo encontré en el avión y nos alegramos porque la familia estaba feliz. Nilson fue el delantero del año y yo salí campeón. Entonces, estábamos contentos todos en la fiesta.

¿Qué significa para ti haber jugado en el fútbol peruano y salir campeón?

Perú para mi es mi segunda nación. Solo no me llegué a nacionalizarme, pero me siento medio peruano porque muchos de los principales momentos de mi carrera fue ahí. Entonces, por amor es mi segunda nación, ya que nunca olvidaré los momentos vividos allá y cuando he regresado a Perú la gente no se olvida de mi. Eso no tiene precio.

¿Qué te dijo Challe en el tricampeonato?

La alegría de Challe fue enorme porque él como ídolo jugando y después como entrenador salir campeón, son situaciones que a pocas personas se les da en la vida. Tengo mucha gratitud con él porque siempre me apoyó y me dio mucha confianza de poder hacer siempre lo mejor para nuestro ‘U’.

Hoy justo después de 22 años Universitario se vuelve a enfrentar a Sporting Cristal por el título nacional, ¿Algún mensaje hacia los jugadores de la ‘U’?

Lo que deseo que este grupo pueda salir campeón para que le dé una alegría a todos los hinchas que somos millones por todo el mundo.

¿Algún consejo para que los jugadores de la U consigan el título número 27?

Que los jugadores piensen que también pueden hacer historia logrando este título, pensando primero en equipo y todo saldrá bien para que los hinchas de Universitario celebren nuevamente un título nacional.

Finalmente, ¿Cómo va tu vida en Brasil con esto de la pandemia?

Estoy gracias a Dios muy bien. Sigo acá en mi casa junto a mi familia: esposa Soraya e hija Eduarda y siguiendo todos los cuidados como nos recomienda las autoridades. Haciendo todo lo posible en protegernos y orando a Dios que pronto superemos esta lucha todos juntos.

