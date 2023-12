El próximo 9 de diciembre, el Perú se prepara para disfrutar de un merecido feriado, y es esencial conocer la razón detrás de esta pausa en las actividades cotidianas. Este día conmemora un acontecimiento significativo en la historia del país, marcando un momento emblemático que merece ser recordado y celebrado. En la siguiente nota exploraremos por qué el 9 de diciembre se ha establecido como una fecha especial en el calendario nacional; entre otros datos relacionados al tema.

¿POR QUÉ EL 9 DE DICIEMBRE SERÁ FERIADO EN EL PERÚ?

Por primera vez en el país este viernes 9 de diciembre será feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, un gran enfrentamiento que se libró en la Pampa de Quinua de Ayacucho en 1824.

Dicha batalla estuvo comprendida dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas en América del Sur (1809-1826) y significó la consolidación de la independencia de la República del Perú, así como el final definitivo del dominio administrativo virreinal español en América del Sur.

Esta fecha fue aprobada el año pasado por el Congreso mediante la Ley N° 31381, la cual decreta que el 9 de diciembre sea feriado nacional, y recién se hará efectivo por primera vez este año.

QUÉ SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO FERIADO 8 DE DICIEMBRE EN EL PERÚ

Cada 8 de diciembre se le rinde homenaje a la Virgen María. El primer país que conmemoró el Día de la Inmaculada Concepción fue España, que oficializó la fecha en 1644, sin embargo; la oficialización de la fecha se dio en 1854, cuando el papa Pio IX lo anunció por la carta apostólica ‘Ineffabilis Deus’.

El propósito de esta festividad es recordar lo acontecido en la Batalla de Empel, el 7 y 8 de diciembre de 1585, durante la Guerra de los ochenta años. De esta manera rememoran la colisión bélica en la que el ejército español derrotó a diez naves del ejército de Países Bajos. Tal triunfo fue tan sorprendente que fue considerado un milagro de la Inmaculada Concepción.

Debemos tener en cuenta que tanto el 8 como 9 de diciembre son feriados nacionales para el sector público y privado.

Vale precisar que los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno.

Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable se debe compensar luego esas horas.

QUÉ SE CELEBRÓ EL 1 DE NOVIEMBRE, EL MÁS RECIENTE FERIADO QUE SE VIVIÓ EN EL PERÚ

El 1 de noviembre es una festividad católica que representa una solemnidad para los fieles creyentes. En Perú, se celebra cada 1 de noviembre, este día es sinónimo de conmemoración cristiana y se realiza oración por los santos, y seres queridos.

Las iglesias católicas y los camposantos reciben a una multitud de personas que emplean este día libre para rezar por las almas que han dejado este mundo terrenal. El Día de Todos los Santos es conmemorado luego de la denominada Noche de Brujas (la cual es una víspera de esta festividad), y también lo celebran países con arraigo católico de Latinoamérica, y países europeos como España.

CUÁLES SON TODOS LOS FERIADOS DEL AÑO 2023 EN EL PERÚ

Esta es la lista oficial de feriados del 2023. Restan 4 feriados nacionales al año, consulta aquí cuáles son: