El perro, uno de los acompañantes más fieles del ser humano tiene un día especial para celebrar su existencia y agradecer su incondicionalidad. Para todos los amantes de los perros, en la siguiente nota, te contamos todo sobre esta efemérides que conmemora a tu mascota ofreciéndole el mejor cuidado.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Perro?

Desde 2004 se estableció que cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha para generar conciencia sobre el abandono y la adopción responsable, a la vez permite generar conciencia sobre la tenencia responsable con estas mascotas.

5 consejos para el cuidado de tu perro

MSD Animal Health, compañía dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos innovadores y de gran calidad para la salud animal, conocedora de esta importante fecha, comparte cinco consejos importantes para darle calidad de vida a estos amigos de cuatro patas.

Alimentación adecuada: La alimentación debe ser equilibrada y adaptada según su edad, tamaño, actividad física y condiciones de salud. Ello con el fin de que nuestra mascota cuente con los nutrientes necesarios. Recibir la cantidad adecuada de comida es una parte esencial para su cuidado. Importante, no alimentarlos con comida cruda, sobras o huesos, dado que estas dietas, dependerán mucho de la condición corporal de la mascota, el Médico Veterinario es el más indicado para recomendarlas.

Desparasitación regular: Los parásitos internos pueden causar una serie de problemas de salud en los perros. El desparasitante interno para perros ayuda a prevenir enfermedades que pueden ser transmitidas a los humanos, como la zoonosis, al igual que el de uso externo. Además, al eliminar los parásitos, tu perro tendrá una mejor absorción de nutrientes, lo que se traduce en más energía y un pelaje más brillante. Un perro desparasitado es menos propenso a desarrollar infestaciones severas que puedan requerir tratamientos más agresivos y costosos.

Uso de productos antipulgas: Las pulgas pueden transmitir parásitos como la tenía, bacterias que pueden causar infecciones, además de lesiones por rascado excesivo. Mantenerlos libres de pulgas evita estos problemas. Además, los protege tu entorno y a otros animales que vivan contigo, ya que las pulgas pueden infestar no solo a tu perro, sino también tu hogar.

Vacunas: Con las vacunas, proteges su salud de tu perro y la salud de otros al evitar la propagación de enfermedades contagiosas para animales y humanos. Además, las vacunas de perros fortalecen el sistema inmunológico de tu mascota, preparándolo mejor para enfrentar posibles infecciones en el futuro. Se debe cumplir con el calendario de vacunas, dado que las dosis y los tiempos específicos son cruciales para la eficacia de las mismas. Recordemos que las vacunas solo deben ser administradas por un Médico Veterinario, colegiado y habilitado.

Ejercicio regular: El ejercicio es vital para la salud física y mental de tu perro. Ayuda a mantener un peso saludable y a prevenir enfermedades relacionadas con la obesidad. Además, reduce el desarrollo de problemas de comportamiento como ansiedad o destructividad. Pasear o jugar con tu perro refuerza el vínculo entre ustedes, creando una relación más cercana y positiva.

“Cuidar a tu perro de manera integral no solo prolonga su vida, sino que también mejora su calidad de vida, permitiéndole ser un compañero saludable y feliz. Celebremos este Día Mundial del Perro, reforzando nuestro compromiso con su bienestar y agradeciéndoles por la alegría y amor incondicional que nos brindan. Desde MSD Animal Health trabajamos bajo el enfoque ‘One Health’, desarrollando nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas y el medio ambiente”, comentó Silvia Panta, Especialista y Técnica de Animales de Compañía en MSD Animal Health en Perú.

Sobre MSD Animal Health

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Animal Health, una división de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Animal Health ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Animal Health tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Instagram.

Sobre One Health

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Animal Health apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. Además, visita la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.