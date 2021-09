Las Eliminatorias Qatar 2022 continúan en Sudamérica este fin de semana con verdaderos partidazos. Las diez selecciones buscarán seguir sumando puntos importantes para acercarse a la zona de clasificación al Mundial, por lo que se esperan encuentros emocionantes.

La Selección peruana no pudo quedarse con los tres puntos ante Uruguay. El último viernes, el equipo de Ricardo Gareca no pasó del empate 1-1 ante la ‘Celeste’ y todavía sigue complicado en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Sobre dicho partido, el ‘Tigre’ dijo lo siguiente: “Quiero felicitar a los muchachos. El equipo me gustó. Estamos tratando de ir reencontrándonos con nuestro juego. Me voy conforme con la actuación. Me invita a pensar que el equipo está por buen camino”.

Con el punto conseguido, el equipo de Ricardo Gareca llegó a la línea de los cinco puntos y superó a la selección venezolana, la cual enfrentará este domingo ( 8 p.m.) en el estadio Nacional de Lima. Este partido será trascendental en sus aspiraciones de cara al futuro.

Domingo 5 de septiembre

Brasil vs Argentina- 14:00 hora peruana

Ecuador vs Chile- 16:00 hora peruana

Uruguay vs Bolivia- 17:00 hora peruana

Paraguay vs Colombia- 17:00 hora peruana

Perú vs Venezuela- 20:00 hora peruana

