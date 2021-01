Ellen DeGeneres , comediante y presentadora de televisión, anunció hace un mes, a través de sus redes sociales, que había dado positivo por COVID-19 . Este mensaje, que fue acompañado con un escueto “por favor, manténgase saludables y seguros”, puso en alerta a los seguidores de su popular programa “The Ellen DeGeneres Show”. Sin embargo, tras treinta días de espera, la actriz de 62 años hizo su esperado retorno.

Este miércoles, DeGeneres se presentó ante su fiel público que la esperaba ansioso desde sus casas, y comenzó a narrar la dura experiencia que significó haber sido portadora del coronavirus.

¿Qué dijo Ellen DeGeneres al regresar a su programa?

“Estoy bien ahora, todo está bien, lo tengo todo claro. Quiero agradecer a todos los que se acercaron con amables palabras de apoyo”, dijo la comediante, dando primero las muestras de agradecimiento para quienes estuvieron siempre cerca para brindarle su respaldo.

“Me estaba preparando para grabar el programa y estaba peinada y maquillada. Entonces, mi asistente entra y dice: ‘Diste positivo por COVID’”, recordó con nostalgia. “Y luego todos a mi alrededor se escaparon. Dejé el estudio inmediatamente y nuestro equipo de seguridad de COVID informó a todos con los que había estado en contacto”, continuó.





¿Qué síntomas tuvo Ellen DeGeneres tras haber sido diagnosticado con COVID-19?

DeGeneres siguió narrando su experiencia: “Me fui a casa, obviamente, tenía que ponerme en cuarentena. Portia de Rossi me hizo dormir en una habitación diferente porque quería la cama del auto de carreras para ella sola. Los primeros tres días, dormí durante 16 horas al día. Y luego, al cuarto día, me desperté con espasmos en la espalda. Simplemente persistieron y el médico me recetó analgésicos y relajantes musculares”.

Después de haber vivido durante un mes los síntomas menos graves del COVID-19, Ellen DeGeneres, tras su regreso, espera continuar con todos los proyectos que dejó pendientes cuando fue diagnosticada, entre ellos y el más importante, retomar el contacto –aunque sea virtual– con los seguidores de su programa.

