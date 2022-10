Entradas concierto de Def Leppard y Mötley Crüe en el Perú: cómo comprarlas, cuándo y a qué hora

Mötley Crüe y Def Leppard, dos de las bandas más populares e influyentes del hard rock a nivel internacional, anunciaron que presentarán un concierto en Perú el próximo 2023. Esta espectáculo se realizará como parte de la gira “The world tour”, que ha logrado tener un gran éxito en Estados Unidos este año.

Y es que, durante más de cuatro décadas, estas agrupaciones musicales han acumulado notables logros, entre los que más destacan son los más de 100 millones de álbumes vendidos y más de 5 mil millones de streamings en plataformas digitales. También, han llenado estadios alrededor del mundo y lanzado hits que han sonado durante muchos años.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA PREVENTA DE ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE DEF LEPPARD Y MOTLEY CRUE EN PERÚ?

Las entradas en preventa comenzarán a venderse a partir de este viernes 21 hasta el lunes 24 de octubre, por las que se puede adquirir estas entradas a través de la plataforma de Teleticket. Asimismo, se dieron a conocer la lista de precios para el concierto que darán Def Leppard y Mötley Crüe en Perú. La entrada más barata tiene un precio de S/.103.50 y la más cara, cuesta S/.517.50 nuevos soles.

¿CUÁNDO SERA EL CONCIERTO DE DEF LEPPARD Y MOTLEY CRUE EN PERÚ?

El concierto que dará Mötley Crüe y Def Leppard en Lima se llevará a cabo el 28 de febrero del 2023. Así se dio a conocer la mañana de este jueves 20 de octubre en un comunicado de prensa.

¿DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO EL CONCIERTO DE DEF LEPPARD Y MOTLEY CRUE EN PERÚ?

Para este concierto en Perú de Mötley Crüe y Def Leppard tendrá como escenario el Estadio Nacional de Lima. Es importante señalar que hasta el momento no se sabe a qué hora se abrirán las puertas para recibir a los fanáticos al evento.

Mötley Crüe tiene dentro de su repertorio temas como “Shout at the devil”, “Looks that kill”, “Girls, Girls, Girls”, “Dr. Feelgood”, “Same Ol’ Situation”, “Home sweet home”. A su vez, Def Leppard cuenta con otras grandes exitos, entre ellas “Bringin’ on the heartbreak”, “Photograph”, “Rock of ages”, “Pour some sugar on me” e “Hysteria”.

¿QUÉ PAÍSES EN LATINOAMÉRICA ESTARÁ DEF LAPPARD Y MOTLEY CRUE?

El Tour de Def Leppard y Mötley Crüe empieza el 18 de febrero en México, el siguiente es el 25 de febrero en Colombia y el 28 de febrero tendrán su show en la capital Lima, Perú. Además, en el mes de marzo estarán por Chile y Brasil.