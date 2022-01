Tras los buenos números conseguidos por el “ El juego del calamar ”, “Rumbo al infierno” y “Mar de la tranquilidad”, Netflix ha vuelto a apostar por una serie coreana. “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés), ficción basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, ya está dando que hablar en el streaming.

La serie escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su cuenta con doce episodios de 40 minutos de duración y tiene como protagonistas a Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo.

La producción de “Estamos muertos”, ficción surcoreana de zombis, se suspendió temporalmente en agosto de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, pero se retomó algunos meses después.

“Estamos muertos” nos cuenta la vida de unos estudiantes de escuela secundaria que se quedan atrapados en el instituto mientras un virus que convierte a las personas en zombis se propaga rápidamente por todo el mundo.









Los estudiantes atrapados deben pelear para sobrevivir y no convertirse en uno de los infectados. Ante esta dura tarea, varios de estos se irán infectando en el camino. Solo algunos tendrán éxito.

