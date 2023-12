A horas de la gran final del reality español “Gran Hermano VIP 8″, la famosa presentadora de televisión Laura Bozzo fue eliminada del programa tras quedar como la cuarta finalista y tuvo que despedirse del premio final de más de 70 mil euros.

Durante su participación en el show, la peruana se enfrentó a diversas polémicas y obtuvo un rol relevante en el desarrollo del programa, logrando tener fuerte respaldo en las redes sociales y perfilándose como una de las favoritas del espectáculo. Sin embargo, todo lo que logró no fue suficiente para ganar el reality.

¿CÓMO REACCIONÓ LAURA BOZZO CON SU ELIMINACIÓN?

Tras escuchar que ella era la inquilina que debía abandonar la casa donde se desarollaba el reality, Bozzo mostró una visible frustación con el veredicto y se desquitó con la producción del programa. “Que me dejen salir. Quiero agarrar mis cosas e irme”, expresó. “Gente de mierda (...) Ahora voy a hacer una conferencia de esas”, dijo para sí en voz baja.

La presentadora Marta Flich intentó mediar con la figura peruana reconociendo su paso por el concurso, pero no tuvo éxito, ya que Bozzo manifestaba con malestar de estar arrepentida de pensar que lograría algo y señalaba que no dependía del reality para seguir adelante.

“¡Váyanse al carajo! No te preocupes, que yo tengo dónde ir. No dependo de este concurso para comer. Yo vine a vivir una aventura, con un sueño, y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70, en un país extraño, donde te van a ver como una loca. Es un sueño estúpido. Olvídense de todo lo que he dicho acá (...) Ustedes ya tienen a sus ganadores. Yo soy ganadora en mi tierra”, exclamó.

Las reacciones de la también abogada en los momentos posteriores a su eliminación fueron de enojo, permitiendo solo el acercamiento de Álex Caniggia y Albert Infante, quienes entraron a la terna de finalistas junto a Naomi Asensi y Luitingo, según recoge Infobae.

Cuando finalmente tuvo sus cosas a la mano y emprendió el camino para marcharse de la casa, reflexiónó en voz alta sobre sus expectativas, admitiendo sentirse reina en su tierra natal. “Soy reina de mi país, pero no de los extranjeros”, comentó. Este comentario generó interrogantes en X (antes Twitter), pues muchos cuestionaban si se refería a su país de origen, Perú, o a México, al cual ha definido como su segundo hogar.

LA OCASIÓN EN QUE LAURA BOZZO FUE ELIMINADA DE OTRO REALITY SHOW

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Laura Bozzo está en el ojo de la polémica por salir de un reality show. En agosto de 2022, la conductora de televisión fue eliminada de la segunda temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo.

Lejos de sentirse triste por su eliminación, la presentadora dijo estar feliz de acabar con esta “pesadilla”. “Gracias y que Dios los bendiga. ¿Dónde voy? ¡Ya sabía! ¿Por donde salgo?”, fueron sus primeras palabras al enterrarse que no llegó a la ser finalista. “Gracias por fin. Esta pesadilla terminó. Gracias Dios mío”, añadió Bozzo de manera eufórica.

Pese a que dijo estar feliz de ser eliminada, Laura Bozzo sí pidió a sus seguidores que voten por ella en aquel entonces para quedarse en el programa. “Las votaciones están abiertas en la página de Telemundo. Yo estaré aquí, siendo yo hasta que ustedes lo decidan. Gracias por todo el apoyo y los amo”, señaló la peruana en su perfil de Instagram antes de que comience la votación para pasar a la final.