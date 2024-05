Mark Vito se encuentra en el centro de la polémica, luego que fuera ampayado por Magaly Medina en “Magaly TV La Firme”. En dichas imágenes, las cuales han generado todo tipo de comentarios, se le ve al padre de las hijas de Keiko Fujimori con dos jovencitas en distintos días. Con una de ellas camina de la mano, mientras que con la otra aparece besándose. Aquí te vamos a contar todos los detalles sobre este sorpresivo suceso.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el ‘ampay’ a Mark Vito?

Sobre las imágenes difundidas, Magaly tuvo una crítica bastante severa hacia Vito. “Porque eso era lo que era, si bien es cierto, todos sabíamos que era un profesional egresado de una universidad americana, pero, sin embargo, luego de la separación se transformó en un Tiktokero. En un payasito que era, y ahora lo vemos de galán improvisado, con chicas que tienen casi la misma edad o un par de años más que las hijas que él tiene con Keiko”.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ dio más detalles sobre la relación que tendría Mark con una de las jovencitas con las que aparece en los videos. “Entonces ahora con estas chibolas, una con la que se besuquea el día sábado y según la madre de esta chica, salen hace dos meses como enamorados, pero al día siguiente, domingo, con otra chica de casi la mismísima edad, chapando y paseándose agarrados de la mano por todo el Jockey Plaza. O sea, un galán maduro, ¿no? Y se le ve tan patético a esa edad, Mark Vito, dándoselas de picaronazo, dándoselas de ‘galancete’ de barrio con chiquillas, él tiene 48 años, no tiene 15″.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al ‘ampay’ de Mark Vito con dos jovencitas?: “Es su sugar”

Las redes sociales reaccionaron de manera enérgica a lo visto en “Magaly TV La Firme”. “Hacer un reportaje solo le da morbo al asunto”, “De quién habrá aprendido”, “Es su sugar de esas chicas”, “Los padres actúen por favor”, “¿No era un exitoso empresario?”, fueron algunas de las opiniones de los cibernautas.

Usuario critica a Magaly Medina por celebrar cumpleaños de sus perros y la ‘Urraca’ responde contundentemente: " No seas ridícula”.

La usuaria hizo un comparativo que no le gustó para nada a la popular ‘Urraca’. “Dina 2.0, ostentando cosas de lujo”, señaló la cibernauta. Lo que nadie esperaba es que Magaly se diera el tiempo de responderle.

“No seas ridícula. Haz comparaciones inteligentes”, fue la respuesta de Medina. En otro comentario parecido, la periodista volvió a contestar, aunque esta vez de la siguiente manera: “Yo no trabajo para el Estado”.

¿Qué respondió Magaly Medina sobre supuesta separación de Alfredo Zambrano?

Cabe destacar que estos rumores sobre la posible separación comenzó el último mes de marzo. En aquel momento, Medina viajó a Estados Unidos en compañía de una amiga, y así lo hizo ver por su redes sociales. A partir de ello, ‘Pajita’, conocido creador de contenido, aseguró que la conductora se alejó de su esposo y por eso enrumbó hacia el exterior.

“No entiendo de dónde surgen estas especulaciones. El fin de semana me fui a Miami para renovar mi licencia de conducir y el registro de mi coche. No necesito justificar por qué mi esposo no me acompañó, él tenía mucho trabajo. Tenemos confianza mutua. No veo nada extraño en ello”, declaró Magaly en entrevista para Infobae.