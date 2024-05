Tras las revelaciones de El Comercio, la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó este lunes denunciar de oficio al legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) por presentar proyectos de ley que incluyen copias textuales de las respuestas generadas por inteligencia artificial (IA).

La decisión se tomó por siete votos a favor, 1 en contra y dos abstenciones. La denuncia es por vulnerar el Código de Ética Parlamentaria. Con ello, la comisión, presidida por Diego Bazán (Avanza País) realizará una indagación preliminar, que es la etapa previa al inicio de la investigación.

Durante la sesión, el legislador Alex Paredes (Bloque Magisterial) salió en defensa de su colega. En un intento porque no prospere la denuncia, leyó un oficio de Gutiérrez sobre el retiro de sus cuestionados proyectos 7889-2023 y 7888-2023. Además, en ese documento señalaba que por “error involuntario” del asesor se enviaron los archivos sin revisar y puntualizaba que “ya tomó las acciones correctivas”. Incluso, precisó que el asesor puso su cargo a disposición.

Al final, no se registraron más intervenciones. Paredes fue el único que votó en contra de investigar a Gutiérrez.

Este Diario identificó la semana pasada que al menos cinco proyectos de ley que tienen a Gutiérrez como autor incluyen contenido obtenido mediante IA.

Incluso, en la exposición de motivos de uno de los proyectos se lee textualmente: “ Como modelo de lenguaje AI, no tengo acceso a información en tiempo real ni puedo conocer los detalles específicos de las discusiones legislativas o acuerdos nacionales después de mi fecha de corte en septiembre de 2021″ .

Se trata de una respuesta común de la aplicación ChatGPT, que crea textos coherentes sobre cualquier tema, mediante inteligencia artificial.

El proyecto en cuestión es el número 7889, presentado por Gutiérrez el 20 de mayo último. Este plantea extender hasta diciembre del 2026 el plazo que tienen los universitarios para obtener el bachillerato automático.

En otro proyecto de Gutiérrez, quien además de congresista es docente de profesión, se lee otro texto evidentemente obtenido mediante la IA: “Para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo, así como identificar a los beneficiarios directos e indirectos y los perjudicados por la propuestas legislativa que describes, es necesario examinar los diferentes aspectos involucrados. A continuación, abordaré cada uno de los puntos que mencionas:...”.

Como descargo sobre el proyecto número 7889, Gutiérrez responsabilizó a uno de sus asesores y aseguró que no leyó la propuesta. “Ellos estaban en la redacción de este documento y fue sorpresa para nosotros que nos informen que se había presentado ese proyecto de ley utilizando inteligencia artificial. No es malo recurrir a la fuente, pero lo que está mal es lo que ocurrió con mi asesor, que hizo un copia y pega y eso creo que no es correcto”, señaló la semana pasada.

Justamente, tras la ola de críticas, el sábado El Comercio informó que Gutiérrez solicitó formalmente en el Congreso el retiro de dos de los proyectos de ley cuestionados: el 07889 y el 07888.

Otro proyecto detectado por El Comercio es el 07780 para la creación de la universidad nacional de Jauja. “Para realizar un análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos de la propuesta normativa de creación de la Universidad Nacional de Jauja, es necesario examinar cómo esta medida afectaría diversos aspectos de la región y la sociedad en general. Aquí te presento algunas áreas clave que podrías considerar para este análisis”, se lee en la iniciativa.













