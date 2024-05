ENTREVISTA

Alberto Moreno, dirigente de Ciudadanos por el Perú: "No hemos tenido fábrica de firmas"

—¿Cómo se llevó a cabo el proceso de recolección de afiliados para Ciudadanos por el Perú (CPP)?





Nosotros tenemos 86 comités provinciales en todo el país. Esos comités han tenido la tarea de recoger firmas en cada una de sus jurisdicciones, unos con mayor o menor suerte. Pero esa es la tarea que realizaron los comités políticos de cada provincia. En cada región hay un responsable político, es el que coordina con los comités provinciales del partido.









—¿Pero en Lima no hay nadie que centralice las firmas dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)?





En Lima está en CEN, a través de la Secretaría Nacional de Organización, la Secretaría General, que se encargan de ser los receptores de los comités provinciales.









—Hay más de 60 subprefectos en los padrones. ¿Sabían de esto?





Si son 64 de casi 2.300 subprefectos a nivel nacional, me estás hablando de un rango válido de 2% al 2.5% del total de subprefectos. Es una cantidad que no incrimina bajo ninguna manera una utilización de esos puestos en la recolección de firmas y en la tarea de organización del partido. Es más, tengo entendido que hay otros partidos políticos que tienen, obviamente, muchos más militantes que nosotros como subprefectos.









—¿No se confirmaría la tesis de la fiscalía que se señala que se habrían usado las autoridades políticas para la inscripción?





No, para que se confirme tendríamos que tener un porcentaje ya, un 15%-20%. Me estás hablando del 2.3% del total de subprefectos a nivel nacional.









—Pero no dejan de ser autoridades, son personas que tienen un cargo para un partido en vías de inscripción...





Aparte que no es una falta, no es un pecado ni es un delito que un ciudadano milite en una organización política y ejerza la tarea de subprefecto.









—Pero te pone en ventaja si se está construyendo un partido político, respecto a otros...





En ventaja siempre y cuando se tuviera una cantidad considerable de subprefectos a nivel nacional haciendo la tarea. Si por esos errores de estadística resulta que el 2% subprefectos solamente están militando en el partido coincidentemente, no significa que ese 2% realizó la organización del partido. Es inaudito, es ilógico.









—¿Estos subprefectos no han tenido mayor relevancia dentro de la inscripción?





En principio, no sabemos si ellos se sumaron a la tarea de los comités provinciales. No lo sabría. Sería mentir. Lo que yo sí sé es que de ninguna manera el partido utilizó esta forma, aparte que nosotros no somos gobiernos, tendríamos que ser gobierno para hacer eso y estamos totalmente fuera del esquema de poder. Decir que nosotros tenemos acceso a las acciones de gobierno, eso es inaudito.









—Trata de minimizar la cifra, pero sí es bastante preocupante. No son solo los 64 subprefectos designados por el gobierno, sino que también hemos detectados que hay varios de ellos que no solamente ellos mismos han suscrito los padrones de CPP, sino también sus familiares. En Áncash, hay una subprefecta que ha suscrito para el partido, pero también otros cuatro de sus hermanos…





Pero de 32.000, uno aparece, ¿te parece preocupante? Si de toda la investigación que ustedes han hecho, de 32.000 firmas una aparezca vinculada y haya hecho firmar a sus hermanos, ¿te parece eso preocupante? No entiendo. Dónde está la estadística válida para un periodista pueda decir esto es preocupante...









—Es preocupante porque hay una investigación fiscal. Han detenido a personas hace unas semanas por este tema...





Las han detenido, y las han soltado porque no ha habido pruebas. Y eso es una injusticia que determinó el Poder Judicial. Y si tú estás considerando que el Poder Judicial se equivocó...









—No, todos tienen derecho a una segunda instancia. Pero la investigación fiscal continúa...





Pero ya tienes la segunda instancia, no solo ha declarado lo que todos conocemos, sino que incluso ha dicho que no hay pruebas.









—Para llegar a la presentación de estos planillones ya se conocían estos señalamientos, ¿antes de la presentación hicieron un filtro?





Ese mismo día de la presentación dije que tantos dirigentes como firmas de la región San Martín que habían llegado, el CEN [los] dejó de lado. Tan así que los diez comités provinciales de San Martín fueron retirados del partido. Antes de la inscripción nosotros teníamos 96 [comités], al momento de la inscripción teníamos 86 porque retiramos a los 10 comités provinciales de San Martín.









—Pero en los padrones hay subprefectos de San Martín...





Bueno, si hay algún padrón que haya aparecido algún ciudadano de San Martín eso no te sabría decir porque tendríamos que estar evaluando uno por uno...









—Son 20 autoridades políticas de San Martín que aparecen en los padrones que ustedes han presentado...





Bueno, tengo entendido que San Martín tienen 150 creo subprefectos.









—Quitaron el lote de San Martín entonces...





Nosotros hemos retirado todo lo que es de San Martín. No solamente orgánicamente, sino estructuralmente. Cerramos todo lo que era la región San Martín.









—Por qué aparecerían entonces acá ciudadanos de San Martín...





Bueno, si han aparecido ahí serán ciudadanos que han estado en otra ciudad. Pero, en todo caso, eso qué porcentaje es si es que han aparecido. Me dice que son 20 de, tengo entendido, que son 150 subprefectos. Y si han pasado esa ficha por ahí, debe haber sido en lotes que no estaban en la remesa de San Martín. Pero nosotros orgánicamente no tenemos base en San Martín en estos momentos.









—¿El señor Edwin Ugarte Nina sigue siendo personero legal? Fue detenido [por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’]…





No, él ha sido separado de la personería legal.









—¿Fue separado al conocerse la detención?





Fue separado porque la personería legal es una tarea que implica un trabajo diario, y su situación legal no le permitía eso así que ha sido separado por eso.









—Usted me decía que estadísticamente no es relevante la cifra, pero también hay un informe de Reniec que revela que hay cerca de 10 mil firmas que no son válidas...





Todos los partidos políticos tenemos un porcentaje [de error]. Si de las 32.000 firmas hemos tenido un 10 [mil], significa un 28% o 30% de errores. Y, en todo caso, la Reniec separa y me supongo que eso [lo] tramitará de haber visto que hay alguna incorreción de esas firmas y se aclarará, en su oportunidad, en el debido proceso.









—Algunas de las autoridades políticas con las que hemos conversado niegan haber suscrito algún padrón...





Yo me supongo si a alguna autoridad política le preguntas '¿tú has firmado el padrón?' Y si lo ha firmado, como debe haberlo hecho supuestamente, considero que con todo el escandalete este supongo que se sienten temerosos.









—¿Se han falsificado firmas para la inscripción?





Quiero en eso sí ser muy enfático. Nosotros no hemos tenido fábrica de firmas. No es posible eso y yo rechazo totalmente la posibilidad. Si hay algo que investigar, serán las autoridades que nos notificarán en su oportunidad para levantar los cargos. Pero que nosotros hayamos hecho eso como un mecanismo de elaboración o de fábrica de firmas para solucionar problemas de inscripción, de ninguna manera.









—¿No han tenido ayuda del poder para lograr su inscripción?





La ayuda es del poder del pueblo que nos ha permitido construir este partido político. En eso sí estamos muy agradecidos a cada compañero de los 86 comités provinciales y seguimos creciendo.