¿Por qué fue criticada Ethel Pozo en las últimas horas en redes sociales?

En la actualidad, Ethel Pozo se ha convertido en una de las presentadoras de televisión que ha logrado ganarse el cariño del público. No obstante, durante este tiempo en su incursión en la pantalla chica tuvo varios detractores por su desempeño en los programas que ha liderado, entre las que se encuentra Magaly Medina que la criticó en una reciente entrevista que dio la hija de Gisela Valcárcel.

¿POR QUÉ ETHEL POZO FUE CRITICADA EN LAS REDES SOCIALES?

Ethel Pozo decidió brindarle una entrevista al influencer Álvaro Zagal para su programa ‘Zagaladas’ que se transmite en YouTube, quien no dudo en preguntarle sobre qué opina de todas las críticas constante que recibe de importantes personajes de la farándula peruana como lo es Magaly Medina y Rodrigo González.

Ante ello, la conductora de “América Hoy” mencionó que le encantaría estar sentada en cualquiera de los dos sets de televisión, pero que no puedo por un tema de contrato con el canal 4. “A mí me gustaría ir donde Magaly, pero no me han dado permiso. Eso lo sabe “Papá Armando” (productor de “América Hoy”). Me encanta conversar”, dijo.

Sin embargo, luego de escuchar las declaraciones, los internautas mostraron su molestia con Ethel por afirmar que estaría dispuesta a conversar con Magaly Medina, quien es una detractora de su madre Gisela Valcárcel.

“Es increíble cómo Ethel, sabiendo todo lo que Magaly ha mencionado de su madre, diga que le encantaría ir”, “Tu madre merece respeto. Acaso no has visto las veces que la ha ofendido Magaly. ¿Te agradaría que te hagan eso tus hijas?”, “¿Se peleó con Gisela?”, escribieron sus seguidores en las redes sociales.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LAS DECLARACIONES DE ETHEL POZO?

Durante una de las ediciones de su programa de Magaly Medina decidió pronunciarse sobre la entrevista de Ethel Pozo. La “Urraca” dejó en claro que no tiene nada personal en contra de la comunicadora, pero que ella es una crítica de la televisión nacional por lo que siempre dirá lo que piensa.

“Ella dice que: ‘Solamente obtengo la crítica constante de Magaly y ‘Peluchín’’. Bueno, somos las únicas personas que decimos las cosas como son, todos los demás te sobonean, especialmente los que han sido contratados por tu madre. ¡Qué te van a hacer una crítica!”, mencionó la conductora de espectáculo.

“Yo juzgo lo que veo, opino sobre lo que veo. Yo no quiero ser amiga de ella. Yo no quiero que me invite a su casa a una parrilla... y lo que veo a mí no me gusta. Es demasiado edulcorada, demasiado ‘hipocritona’. A mí me parece como esas típicas ‘mosquitas muertas’ de la televisión. Nunca quieren quedar mal con nadie, quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y a mí ese tipo de personas no me interesan, no me gustan, no me gustan ese tipo de conductores, ya pasaron de moda, ya no se usa... Eso de persignarse a cada rato, eso de la doble moral”, agregó.