En algún momento en la televisión nacional, Jonathan Maicelo y Milena Zárate eran vinculados a raíz de diversas salidas, las cuales sucedieron poco antes de que el boxeador inicie una relación con la modelo Samantha Batallanos. Sin embargo, nunco hubo un romance entre la cantante colombiana y el deportista peruano debido a algunas diferencias entre ellos.

Luego de la situación que atraviesa Maicelo con su ahora expareja, Samantha Batallanos, quien lo ha denunciado por violencia física y psicológica, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron a Milena para conocer detalles sobre su relación con el luchador. La intérprete no se quedó callada y reveló cómo era el boxeador y los motivos por los cuales no fueron enamorados.

¿POR QUÉ MILENA ZÁRATE NO TUVO UNA RELACIÓN SENTIMENTAL CON JONATHAN MAICELO?

Ante las interrogantes que le hacían Gigi Mitre y Rodrigo González sobre su pasado con Maicelo, Milena Zárate sostuvo que siempre fue clara y directa con él al mencionarle que no quería una relación amorosa. La cantante declaró que siempre puso en su sitio al pugilista, especialmente cuando él adoptaba una actitud fuera de lugar.

En este sentido, manifestó que el boxeador era una persona prepotente y soberbia, cualidades que lo comprobó cuando viajó con él en Estados Unidos. “Altanero sí fue en algún momento conmigo, como lo que pasó allá (en EE.UU.), y yo siempre lo puse en su sitio. A la primera siempre le dejaba las cosas en claro”, señaló.

Asimismo, la cantante comentó que rechazó tener relaciones sexuales con el boxeador, por lo que él simplemente atinó a dejarle sola en el hotel en el cual se encontraban hospedados en Nueva York. “Él pensó que yo lo estaba vacilando y yo le dije que no quería, y ya, ahí me dejó tirada en el hotel”, dijo.

A pesar de todo lo que declaraba, Zárate fue sincera señalando que hubo el intento de un romance, pero nunca se concretó. “Nosotros siempre fuimos amigos, hubo un intento de algo, pero ya, no pasó. Yo pasé cosas que ya no quiero volver a pasar en mi vida”, indicó, según recoge La República.

¿QUÉ OTROS DETALLES CONTÓ MILENA ZÁRATE SOBRE JONATHAN MAICELO?

Según informa Infobae, Milena también estuvo presente en las cámaras de América Hoy para brindar más detalles sobre sus salidas con Maicelo hace muchos años atrás. Janet Barboza, una de las conductoras del programa, manifestó que ella llegó a enterarse de algunas cosas, pero que quería corroborarlas con la cantante.

“Nosotros nos estábamos conociendo, Maicelo estaba que me enamoraba, pero yo me daba cuenta de muchas cosas. (...) En este viaje (a Nueva York), el segundo, yo me enteré que estaba casado, yo no lo sabía”, reveló Zarate al programa de América TV.

Milena contó que el mismo Maicelo fue quien le contó que estaba casado, pero que había un asunto de por medio sobre dicho estado civil. “Es un tema que tenía ahí, en el cual yo me sentía culpable si yo llegaba... me quede quieta”, indicó la colombiana, quien también mencionó que la esposa de Maicelo era una peruana que vive en Estados Unidos.

Adicionalmente, la intérprete mencionó que ocurrieron otros incidentes que hicieron que ella decidiera no tener nada con Maicelo, como cuando apareció una chica a decir que estaba saliendo con él. “Yo dije no hay la mayor posibilidad de que yo pueda iniciar algo acá”, sostuvo la expareja de Edwin Sierra.